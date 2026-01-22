¿Cintura cero? Los riesgos que conllevan los arreglos estéticos de celebridades

Si causó asombro el cambio de color en los ojos de Ninel Conde o la luxación de las costillas de Wendy Guevara, la cantante Yailín "La Más Viral", sorprendió con su arreglito estético al cual llaman: "Cinturita cero".

El debate alrededor de los arreglos o procedimientos estéticos en la industria de televisión (y hoy en las redes sociales) está más fuerte que nunca. Mientras unos defienden ese tipo de decisiones con base en que cada persona es libre de su cuerpo, siempre sale a la mesa de opinión el asunto de cumplir con ciertos estándares.

Ante eso, "La Más Viral" compartió unas fotos en su cuenta de Instagram, en las cuales se le nota una cintura exageradamente pequeña. Y al mismo tiempo, se dio a conocer cómo es que consiguió dicho resultado, por la vía de un arreglo quirúrgico. Pero por si no existía un extremo debate, se indicó que la influencer dobló sus costillas para lograr dicha estética.

Dicha operación la concretó el Dr. Cristian Concepción, quien la intervino en República Dominicana y quien explicó cómo se llevó a cabo el procedimiento.

"Ella tenía las costillas largas y por eso no podía tener la cintura más pequeña. Nosotros no retiramos las costillas flotantes, lo que hacemos con un aparato ultrasónico es cambiar las angulaciones (las doblamos) para tener la cintura más pequeña. Sólo que tienen que usar un corsé durante la recuperación".

Según lo compartido en las fotos, el procedimiento salió bien y se espera que la recuperación también vaya por buen puerto. No se sabe si este es un procedimiento que pueda afectarle en el futuro; sin embargo, por el momento se cumplió el cometido de una cintura mínima.

AO

