Las devoluciones pendientes por la cancelación de la gira Enrollados quedarán resueltas esta misma semana.

Así lo informó José Luis Alba, CEO de la empresa MusicVibe, quien aseguró que el proceso de reembolso avanza en la mayoría de las ciudades y que el próximo viernes se espera completar prácticamente todos los casos posibles, incluido Guadalajara.

Durante una rueda de prensa en la que estuvo presente EL INFORMADOR, el promotor explicó que la cancelación del espectáculo derivó en un proceso administrativo que aún continúa para algunos compradores que no han recibido su dinero.

“El tema de Enrollados es un producto que desgraciadamente ya no se puede desarrollar. Los motivos ya se han dado a conocer públicamente y son cuestiones donde ya no pudimos empatar la agenda del talento”, señaló Alba al abordar el estado actual de la gira.

El empresario indicó que las devoluciones no dependen directamente de la promotora, sino de los procedimientos establecidos por las boleteras, las cuales requieren documentación específica para completar cada trámite.

“Seguramente todavía hay un bloque de boletos que no hemos podido regresar porque se piden los papeles. Nosotros no los solicitamos; la boletera pide los documentos para hacer las devoluciones a los consumidores”, explicó.

Según estimaciones de la empresa, el avance general de los reembolsos se encuentra entre el 70% y 80% en promedio nacional. Alba señaló que algunas plataformas ya concluyeron el proceso, mientras otras se encuentran en la etapa final.

“Hay boleteras que ya acabaron dentro de las que estaban en la gira, como Superboletos. Hay otras que están muy cerca, como Ticketmaster, y en Funticket el avance ronda entre el 70 y 75 por ciento”, detalló.

El promotor afirmó que el retraso en ciertos casos responde principalmente a situaciones administrativas de los propios compradores, como cambios de cuentas bancarias o falta de envío de información requerida.

“Estimaría que no pase del próximo viernes en donde estén prácticamente hechas todas las posibles. Las que no, será responsabilidad de los clientes por no enviar sus papeles o datos necesarios” , dijo.

Alba añadió que la empresa exigirá a todas las boleteras completar el proceso en cada ciudad incluida en el tour. “Como cabeza de MusicVibe te doy la tranquilidad de que la totalidad de los boletos que técnicamente puedan regresar a las boleteras se regresarán”, afirmó.

El contexto de una gira cancelada

La gira Enrollados fue anunciada como un espectáculo en vivo que reuniría a integrantes del programa televisivo Otro Rollo, encabezados por Adal Ramones, con presentaciones previstas en diversas ciudades del país, entre ellas Guadalajara.

El proyecto generó expectativa entre el público al plantearse como un reencuentro escénico del elenco original; sin embargo, en enero de 2026 se confirmó su cancelación definitiva tras problemas logísticos, desacuerdos internos y complicaciones en la organización del tour.

El propio Ramones informó entonces que, pese a intentos por rescatar la gira, no fue posible concretar las presentaciones debido a fallas operativas y de promoción, lo que dejó pendiente la devolución del dinero a quienes ya habían adquirido entradas.

Desde ese anuncio, usuarios en distintas ciudades reportaron retrasos en los reembolsos, situación que mantuvo el tema activo entre el público y en redes sociales, especialmente tras conocerse que cientos de asistentes seguían sin recibir el dinero semanas después de la cancelación.

Guadalajara, dentro del cierre del proceso

En el caso de Guadalajara, Alba sostuvo que el número de boletos vendidos fue reducido en comparación con otros espectáculos, lo que —aseguró— ha permitido avanzar con mayor rapidez en el proceso.

“Eran aforos pequeños, no había una venta masiva, pero sí vamos avanzando y en los próximos días se estará terminando la parte del reembolso completo”, comentó.

El empresario reiteró que la meta es cerrar el proceso en todas las plazas de la gira antes del fin de la semana, siempre que los compradores completen los requisitos solicitados por las plataformas de venta.

“Es algo que exigiremos a cada una de ellas, no solamente en Guadalajara, sino en todas las ciudades”, concluyó.

