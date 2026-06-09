Así puedes evitar infecciones en la piel de tu perro en temporada de lluvias

Las lluvias suelen ser un alivio frente a las altas temperaturas, pero también representan un desafío para la salud de las mascotas . Durante esta época del año, el aumento de la humedad crea condiciones favorables para la aparición de diversos problemas dermatológicos en perros, especialmente cuando el pelaje permanece húmedo durante largos periodos o no recibe los cuidados adecuados.

Veterinarios señalan que las enfermedades de la piel figuran entre las consultas más frecuentes en perros y gatos. Factores como la humedad ambiental, la acumulación de agua en el pelaje y la proliferación de microorganismos pueden favorecer la aparición de irritaciones, infecciones y otros trastornos que afectan el bienestar de los animales.

Aunque muchas personas relacionan la temporada de lluvias únicamente con resfriados o molestias respiratorias, la piel también puede resentir los cambios climáticos. Cuando el pelaje permanece mojado por demasiado tiempo, se genera un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y hongos que pueden desencadenar inflamación, enrojecimiento y comezón.

Uno de los padecimientos más comunes durante esta temporada es la dermatitis húmeda aguda, una afección que suele desarrollarse rápidamente y que provoca lesiones rojizas, húmedas y muy irritantes. En muchos casos, la incomodidad lleva al perro a rascarse o morderse constantemente, agravando el problema y aumentando el riesgo de infección.

La humedad puede convertirse en un enemigo silencioso

Las mascotas que acostumbran salir a pasear bajo la lluvia, jugar en jardines mojados o nadar con frecuencia requieren una vigilancia especial. La humedad retenida entre el pelaje y la piel puede pasar desapercibida durante horas, especialmente en razas con pelo abundante o con pliegues cutáneos.

Además, las condiciones húmedas también favorecen la presencia de parásitos externos como pulgas y garrapatas, los cuales pueden provocar reacciones alérgicas o complicar enfermedades dermatológicas preexistentes.

Los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio en la apariencia o comportamiento de la mascota. Signos como rascado excesivo, mal olor en la piel, pérdida de pelo, enrojecimiento o pequeñas heridas pueden ser indicadores tempranos de un problema que requiere atención.

Detectar estas señales a tiempo puede evitar que una irritación menor evolucione hacia una infección más compleja y costosa de tratar.

Cuidados básicos para proteger a tu mascota durante las lluvias

Una de las medidas más importantes consiste en secar completamente al perro después de cada paseo bajo la lluvia. No basta con retirar el exceso de agua de la superficie; es necesario asegurarse de que zonas como las patas, el abdomen, las orejas y los pliegues de la piel queden libres de humedad.

También es recomendable mantener limpias y secas las áreas donde descansa la mascota. Camas, mantas, cojines y transportadoras pueden acumular humedad sin que los propietarios lo noten, favoreciendo la proliferación de microorganismos.

El cepillado frecuente ayuda a eliminar suciedad, mejorar la ventilación del pelaje y detectar posibles alteraciones en la piel antes de que se conviertan en un problema mayor. Esta rutina resulta especialmente importante en perros de pelo largo o denso.

Por otro lado, los programas de prevención contra pulgas, garrapatas y otros parásitos deben mantenerse al día durante todo el año, ya que la humedad suele favorecer su reproducción y actividad.

Cuándo acudir al veterinario

Aunque algunas molestias pueden parecer leves en un principio, los expertos recomiendan no recurrir a remedios caseros ni automedicar a las mascotas. Cada afección dermatológica tiene causas distintas y requiere un diagnóstico adecuado para recibir el tratamiento correcto.

Si el perro presenta comezón persistente, inflamación, lesiones visibles, secreciones o mal olor en la piel, lo más recomendable es acudir con un médico veterinario para una evaluación profesional.

La temporada de lluvias no tiene por qué convertirse en un riesgo para la salud de las mascotas. Con medidas sencillas como el secado adecuado, la higiene del entorno y la vigilancia constante de la piel y el pelaje, es posible reducir significativamente la probabilidad de infecciones y garantizar que los perros disfruten de esta época del año de forma segura y saludable.

TG