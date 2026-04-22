¿Estafan a Luisito Comunica? Influencer acusa a plataforma de venta de boletos

Utilizando su convocatoria en redes sociales, Luisito Comunica acusó al sitio StubHub de haberle estafado al intentar comprar boletos para el concierto de The Weeknd en la Ciudad de México. Dicha empresa está dedicada a la compra y venta de boletos de eventos alrededor del mundo.

Por medio de Instagram, el youtuber dio a conocer que fue estafado con mil 300 dólares algo así como 22 mil 500 pesos mexicnos.

"Me siento súper estúpido, me acaban de robar mil 300 dólares […] Compré boletos para ir a ver a The Weeknd en una página que se llama StubHub", expresó el poblano.

No es la primera vez que pierde dinero de esta manera

No obstante, confesó que, anteriormente, había sido estafado por el mismo sitio al comprar boletos para el concierto de Daddy Yankee. "Volví a confiar por estúpido".

"Nunca me llegaron (los boletos), me llegó el correo que decía: 'ya te llegaron los boletos', pero nunca me llegaron", añadió.

El creador de contenido explicó que creyó que la página ya había cambiado; sin embargo, dijo: "Nadie me ayuda".

¿Qué es StubHub?

De acuerdo con el sitio de la compañía, StubHub permite a los fans comprar y vender entradas para decenas de miles de eventos.

"La Garantía FanProtect de StubHub, respaldada por un galardonado servicio de atención al cliente, garantiza la validez de cada entrada o, en caso contrario, que los clientes recuperen su dinero o reciban una entrada de sustitución de igual o mayor valor", se lee en la información.

Asimismo, se aprecia un mensaje del director de empresa Wayne Grierson: "Nuestra misión es ayudar a los fans a acceder a experiencias increíbles. Estamos felices de lograr la independencia al tiempo que ayudamos a los fans a volver a los conciertos, teatros y estadios".

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