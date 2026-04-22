Horóscopos: Signos que tendrán suerte por la Luna Cuarto Creciente

La fase de Cuarto Creciente de la Luna marca un momento clave dentro del ciclo lunar: es el periodo ideal para tomar decisiones, avanzar en proyectos y materializar ideas que comenzaron a gestarse días atrás.

En astrología, esta fase representa crecimiento, acción y determinación, por lo que algunos signos del zodiaco sentirán con mayor intensidad su influencia positiva.

Durante este tránsito, la energía se enfoca en superar obstáculos y dar pasos firmes hacia metas personales y profesionales. Sin embargo, no todos los signos experimentan esta fuerza de la misma manera; hay algunos que recibirán un impulso especial de suerte y oportunidades.

Aries

Aries sentirá una oleada de motivación y claridad para avanzar en asuntos que había postergado. La energía del Cuarto Creciente le ayudará a tomar decisiones rápidas y acertadas, especialmente en temas laborales y personales.

Tauro

Tauro también se verá beneficiado, sobre todo en cuestiones económicas. Esta fase lunar le brinda estabilidad y la posibilidad de concretar acuerdos importantes, además de atraer oportunidades que pueden traducirse en crecimiento financiero.

Leo

Para Leo, la Luna en Cuarto Creciente traerá reconocimiento y avances en proyectos creativos. Es un momento ideal para mostrar su talento y atreverse a liderar nuevas iniciativas, ya que contará con el respaldo energético necesario para destacar.

Libra

Libra experimentará armonía en sus relaciones y claridad emocional. Esta etapa favorecerá la toma de decisiones importantes en el amor y fortalecerá vínculos personales.

Capricornio

Capricornio encontrará en esta fase lunar el impulso que necesitaba para consolidar metas a largo plazo. La disciplina natural de este signo se verá potenciada, facilitando logros significativos en el ámbito profesional.

En general, el Cuarto Creciente invita a todos los signos a actuar, dejar atrás dudas y apostar por el crecimiento. No obstante, para estos signos en particular, la suerte estará de su lado, siempre y cuando aprovechen la energía disponible y se mantengan enfocados en sus objetivos.

MF