Las redes sociales volvieron a sorprender con una curiosa comparación que rápidamente se hizo viral. La creadora de contenido rusa Mariya Kostromitina, conocida en Instagram como @mariya___kos, publicó un video junto a una de sus hijas mostrando el sorprendente parecido físico de la joven con el futbolista noruego Erling Haaland.

La publicación fue acompañada por un breve mensaje que también llamó la atención de sus seguidores: "La tendencia puede cerrarse", una frase con la que la influencer hizo referencia, de forma irónica, a las constantes comparaciones que comenzaron a surgir en los comentarios.

El video acumuló numerosas reacciones en plataformas digitales, donde internautas destacaron los rasgos faciales, el color de cabello y la expresión de Anastasia Kostromitina, identificada en redes sociales como @nas__kos, comparándola con una de las máximas figuras del futbol mundial.

¿Quién es Mariya Kos?

Mariya Kostromitina, mejor conocida como Mariya Kos, es una influencer rusa que ha construido una importante comunidad en Instagram gracias a su contenido enfocado en estilo de vida, bienestar y motivación.

En sus publicaciones comparte consejos sobre:

Cuidado personal.

Belleza para mujeres mayores de 55 años.

Actividad física.

Estilo de vida saludable.

Reflexiones sobre resiliencia y bienestar emocional.

INSTAGRAM / mariya___kos

Además de su faceta como creadora de contenido, suele mostrar aspectos de su vida familiar. Es madre de tres hijas y también abuela, características que forman parte de la identidad de su perfil.

La hija que desató las comparaciones

En el video publicado por Mariya Kos aparece Anastasia Kostromitina, una de sus hijas, cuya apariencia llamó inmediatamente la atención de los usuarios.

Los comentarios comenzaron a multiplicarse señalando el gran parecido con Erling Haaland, principalmente por:

El cabello rubio.

La estructura del rostro.

Los ojos claros.

La expresión facial.

Sus facciones marcadas.

Aunque no existe ningún vínculo familiar entre ambos, la comparación se volvió tendencia y generó miles de interacciones en redes sociales.

¿Quién es Erling Haaland?

Erling Haaland es uno de los delanteros más importantes del futbol internacional en la actualidad.

El atacante noruego se ha convertido en una de las máximas estrellas del deporte gracias a su capacidad goleadora, potencia física y velocidad. Desde su irrupción en Europa ha destacado por romper récords de anotaciones tanto a nivel de clubes como con la selección de Noruega.

Su estilo de juego y su efectividad frente al arco lo han consolidado como uno de los futbolistas más cotizados y mediáticos del mundo, además de ser una de las principales figuras de la nueva generación del futbol europeo.

Haaland fue el héroe de Noruega en el Mundial 2026

La viralización del video coincidió con uno de los mejores momentos deportivos de Erling Haaland durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero fue la gran figura en los octavos de final al marcar un doblete en la victoria de Selección de Noruega de futbol por 2-1 sobre la Selección de Brasil de fútbol, resultado que significó una de las mayores sorpresas del torneo.

Noruega mostró un planteamiento sólido durante gran parte del encuentro y aprovechó los espacios que dejó Brasil en la recta final. Haaland abrió el marcador al minuto 79 con un remate de cabeza y sentenció el partido al 90 tras culminar un contragolpe con un disparo cruzado.

Brasil solo pudo descontar en el tiempo agregado mediante un penal convertido por Neymar, insuficiente para evitar la eliminación.

Con este triunfo, Noruega avanzó a los cuartos de final y mantiene viva la posibilidad de alcanzar las semifinales de un Mundial por primera vez en su historia, mientras que Haaland continúa consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato.

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