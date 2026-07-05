Fher Olvera desafía la polémica con Liam Gallagher y ensaya con playera de Oasis

A unas horas del partido entre México e Inglaterra, Fher Olvera y Maná afinan los últimos detalles de su presentación en el espectáculo de medio tiempo. Durante uno de los ensayos, el vocalista sorprendió al aparecer con dos playeras distintas, una de ellas con los rostros de Liam y Noel Gallagher, integrantes de Oasis, en medio de la reciente polémica que ha protagonizado con el músico británico.

El intercambio surgió luego de que Liam Gallagher pronosticara una victoria de Inglaterra por 5-0 sobre la Selección Mexicana. Ante ello, Fher Olvera no dudó en responder y salió en defensa del combinado nacional, enviándole un mensaje al cantante de "Live Forever" en el que le pidió que "se ubicara".

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra, 5 a 0, a ver... no manches, ubícate, wey..., ¿5-0?, cálmate, ahí nos vemos el domingo, a ver cómo nos va, wey, jajaja, mam*s...".

Liam Gallagher busca poner fin a la polémica

A la fecha de hoy, 5 de julio, el post cuenta con más de 791 mil reacciones y, tras el revuelo que causó, Liam, conocido por su personalidad polémica, trató de apaciguar los ánimos, recordando el gran amor que siente por nuestro país, en donde Oasis, al igual que su proyecto solista, cuenta con gran apoyo.

"Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador, no entiendo toda esta tontería de actitudes negativas, todo va a salir bien", señaló.

Las playeras con las que Fher respaldó a México y a Oasis

Olvera también ha izado la bandera de la paz cuando, la noche de ayer, mientras la banda ensayaba en las instalaciones del Estadio Ciudad de México, usó una playera en donde están estampados los rostros de Liam y Noel, así como el nombre de la banda. Posteriormente, la banda subió en sus historias de Instagram una foto de Fher utilizando la playera, así como una foto de un balón de futbol con las palabras “ubícate, güey”.

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Además, se le vio portando otra playera con la ya emblemática frase "¿Y si sí?", que hace alusión a la expectativa de las y los mexicanos de que México siga avanzando en la contienda por llevarse la Copa Mundial 2026.

Maná también se presentó en la inauguración del Mundial 2026, el pasado 11 de junio, donde interpretó uno de sus temas más exitosos: "Oye, mi amor".

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