La Copa del Mundo sumó una nueva sorpresa en los octavos de final. Noruega derrotó 2-1 a Brasil en el Estadio Nueva York y consiguió su clasificación a los Cuartos de Final , donde continuará su mejor actuación en una justa mundialista. El conjunto escandinavo encontró en Erling Haaland a la figura del encuentro, con dos anotaciones en la recta final que terminaron por sentenciar la eliminación de la selección brasileña.

Desde el inicio del partido, Noruega mostró una propuesta ordenada y logró disputar la posesión del balón ante un rival que intentó imponer condiciones, pero que volvió a carecer de profundidad en el último tercio del campo. La presión alta de los europeos complicó la salida de Brasil y permitió que el equipo dirigido por Ståle Solbakken generara las opciones más claras durante varios pasajes del encuentro.

El encuentro pudo tomar otro rumbo apenas en los primeros minutos. Brasil tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero Bruno Guimarães falló la ejecución , desperdiciando una ocasión que terminó por convertirse en uno de los momentos determinantes de la eliminatoria. Con el paso de los minutos, aquella oportunidad desaprovechada comenzó a pesar sobre el desarrollo del encuentro.

Brasil controló el balón durante varios lapsos, aunque esa posesión no se tradujo en oportunidades de peligro. Vinícius Júnior, Rayan y Marquinhos encontraron pocos espacios frente a una defensa noruega que mantuvo las líneas compactas y evitó que los sudamericanos encontraran juego entre líneas.

Con el paso de los minutos, la desesperación comenzó a reflejarse en el cuadro brasileño. Mientras Noruega esperaba el momento para atacar, Brasil insistía con jugadas individuales y centros al área que fueron bien resueltos por la zaga rival. Esa falta de contundencia, sumada a la confianza de que el gol llegaría en cualquier momento, terminó por jugar en contra de los sudamericanos.

La recompensa para los vikingos llegó al minuto 79. Erling Haaland remató de cabeza lejos de la estirada de Alison , colocando el 1-0 que silenció a la mayoría de los aficionados presentes en el inmueble neoyorquino.

Lejos de reaccionar, Brasil continuó buscando el empate sin modificar su planteamiento. Esa insistencia dejó espacios que Noruega volvió a aprovechar en el tiempo agregado. Al minuto 90, Haaland encabezó un contragolpe y definió con un disparo cruzado para firmar su doblete y ampliar la ventaja a 2-0.

La selección sudamericana únicamente pudo descontar al minuto 90+9, cuando Neymar convirtió el 2-1 por la vía del penal en una de las últimas acciones del encuentro. El gol resultó insuficiente para evitar la eliminación.

Con este triunfo, Noruega avanzó a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo y mantiene vivo el sueño de disputar las Semifinales por primera vez en su historia , mientras que Brasil quedó eliminado tras un partido en el que el penal fallado por Bruno Guimarães al inicio terminó siendo un factor decisivo en el desenlace de la eliminatoria.

SV