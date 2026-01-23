Entre fallas, memes y reventa se lleva a cabo la preventa de boletos de BTS

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. La preventa de BTS se lleva a cabo entre caos, denuncias de fallos de la página de Ticketmaster, largas filas y un sinfín de memes que han inundando las redes sociales desde hace un par de horas.

A menos de 15 minutos de que se abriera la puerta digital de la sala de espera para la compra de boletos ya habían 180 mil usuarios esperando comprar sus boletos y asistir a los conciertos de la banda de K-Pop en su regreso a los escenarios luego de que sus integrantes terminaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Hasta el momento ninguna de las fechas ha sido sold out en su preventa. No obstante se ha reportado la aparición de venta de boletos de supuesta reventa en internet. Ante ello, la cuenta OCESA K-Pop lanzó una advertencia sobre sitios fraudulentos de membresías y boletos de BTS. Se pide tener especial atención en sitios web que ofrezcan membresías ARMY y boletos para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Ciudad de México sin ser sitios autorizados para ello.

"Les recordamos que la compra de boletos solo puede realizarse mediante las plataformas de venta autorizadas indicadas en dicho sitio oficial. Para los conciertos en Ciudad de México, la plataforma oficial de boletos es Ticketmaster" dice la boletera a cargo.

Estos son los mejores memes del caos por la venta de boletos de BTS

prefiero quedarme afuera y ver los conciertos por un live de tik tok a comprarle a un revendedor pendejo que no sabe tener un trabajo REAL #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY pic.twitter.com/gRKxJiEEv3— jared ⊙⊝⊜ BTS EN MÉXICO (@snglarityg) January 23, 2026

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB