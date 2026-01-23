Enrollados: ¿Dónde y cuándo se puede pedir el reembolso de los boletos?

El reencuentro del elenco de Otro Rollo en el escenario se vio frustrado por la cancelación de la gira teatral Enrollados, luego de que fallas en la logística y en la publicidad hicieran inviable su montaje.

Después de rumores de bajas ventas, funciones reprogramadas y la confirmación de que Lalo España no podría estar en esas nuevas fechas, ayer el propio Adal Ramones confirmó mediante un comunicado la cancelación del show.

El conductor expresó su decepción y tristeza, pero aseguró que el motivo principal de su mensaje era informar a quienes ya habían comprado boletos que las dos empresas responsables de la gira —One y Music Vibe— estaban comprometidas a devolver “a cada uno de los compradores el monto total de los boletos adquiridos”.

A pesar de esto, por el momento hay poca información oficial sobre las devoluciones.

Sólo el Coliseo Centenario de Torreón, que originalmente albergaría el espectáculo el 21 de enero, ha comunicado que el reembolso de este evento se puede reclamar a partir del 27 de enero por los canales oficiales de Boletea, encargada de la venta de boletos, y proporcionó el número de WhatsApp 5644992294.

La reprogramación de las funciones impidió que todo el elenco pudiera participar. INSTAGRAM/adalramones

Devolución de boletos para Enrollados en Ciudad de México

Por su parte, el Pepsi Center había informado desde el pasado 14 de enero, y con motivo de las reprogramaciones que entonces se esperaban, que quienes habían comprado boletos para la función del 31 de enero en la Ciudad de México podrían reclamar la devolución de su dinero a partir de las 11:00 horas de hoy, 23 de enero, a través de los canales oficiales de Ticketmaster.

La gira Enrollados: Otro Rollo en vivo pretendía visitar 18 ciudades, con inicio el 15 de enero en Mexicali y cierre en Toluca el día 28 del mismo mes.

Los errores que obligaron a posponer los eventos derivaron en la imposibilidad de completar el elenco, pues además de Lalo España, Gaby Platas también señaló que su contrato ya no abarcaba fechas más allá de las originalmente previstas.

De acuerdo con Adal Ramones, el show estaba listo, con números de apertura y cierre, interacción con el público, sketches y canciones originales de los Vázquez Boys —su parodia de los Backstreet Boys—, elementos que llevaron al programa al éxito en las décadas de 1990 y 2000.

