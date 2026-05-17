La participación de Ángela Aguilar en el nuevo disco homenaje a Vicente Fernández desató críticas en redes sociales, pero ahora la familia Fernández salió a aclarar cómo fue elegida la cantante y quién pidió realmente interpretar una de las canciones más emblemáticas del “Charro de Huentitán”.

La polémica alrededor del álbum “Vicente Fernández: Tributo al Rey” con banda aumentó después de su lanzamiento oficial el pasado 14 de mayo. Aunque el proyecto reúne a varias figuras del regional mexicano, la inclusión de Christian Nodal y Ángela Aguilar provocó reacciones divididas entre seguidores de la dinastía Fernández.

Ante los comentarios negativos, Vicente Fernández Jr. reveló nuevos detalles sobre cómo se seleccionaron las canciones y defendió públicamente a los artistas invitados.

Ángela Aguilar pidió cantar “La ley del monte”

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda para Televisa Espectáculos, Vicente Fernández Jr. explicó que algunos cantantes eligieron personalmente el tema que interpretarían junto a grabaciones inéditas de su padre.

“Ángela Aguilar me pidió La ley del monte y le dije: ‘Por supuesto’”, declaró.

Con esa frase, el integrante de la familia Fernández dejó claro que la participación de Ángela no fue una imposición de la producción, sino una solicitud directa de la cantante.

Fernández Jr. también explicó que otros artistas invitados hicieron peticiones específicas para formar parte del homenaje. Por ejemplo, “El Fantasma” también mostró interés por interpretar “La ley del monte”, mientras que Alejandro Fernández apartó el clásico “El Rey”.

AFP/ARCHIVO

El disco homenaje reúne a figuras del regional mexicano

El álbum fue presentado oficialmente en el rancho Los Tres Potrillos y busca mantener vivo el legado musical de Vicente Fernández mediante duetos construidos con tecnología de voz digitalizada. El proyecto incluye participaciones de artistas y agrupaciones reconocidas del regional mexicano como:

Banda El Recodo.

Yuri.

La Adictiva.

Jorge Medina.

El Fantasma.

Christian Nodal.

Ángela Aguilar.

Según Vicente Fernández Jr., la respuesta del público también ha incluido mensajes positivos y videos de jóvenes y niños cantando canciones de Vicente Fernández. “El resultado ha sido increíble”, aseguró durante la entrevista.

Redes sociales divididas por Ángela Aguilar y Christian Nodal

A pesar del respaldo de la familia Fernández, la participación de Ángela Aguilar y Christian Nodal generó controversia en plataformas digitales desde el anuncio del álbum. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la elección de los intérpretes debido a la exposición mediática reciente de ambos artistas.

Los comentarios crecieron especialmente después del estreno oficial del disco, convirtiendo el homenaje en uno de los temas más discutidos entre seguidores de la música regional mexicana. En medio de la polémica, Vicente Fernández Jr. utilizó su cuenta de Instagram para compartir mensajes de apoyo dirigidos tanto a Ángela Aguilar como a Christian Nodal.

En esas publicaciones reiteró el agradecimiento de la familia hacia los artistas participantes y destacó el cariño mostrado hacia Vicente Fernández.

EFE/ARCHIVO

Alex Fernández Jr. se deslinda del proyecto

Otro momento que llamó la atención fue la postura de Alex Fernández, quien decidió aclarar públicamente que no participó en la selección de artistas para el disco tributo. A través de un comunicado compartido en Instagram, Alex Fernández Jr. explicó que no estuvo involucrado en las decisiones de producción relacionadas con el proyecto.

Posteriormente, de acuerdo con el programa Ventaneando, su madre, América, señaló que tanto Alex como Camila Fernández aparecerán en una futura edición del homenaje.

Vicente Fernández "vuelve a la vida"

Uno de los aspectos más comentados del álbum es el uso de grabaciones inéditas y procesos de digitalización de voz para construir nuevos duetos con Vicente Fernández. La producción busca que distintas generaciones de artistas puedan compartir canciones con una de las voces más importantes de la música ranchera mexicana.

Este tipo de proyectos musicales se ha vuelto cada vez más común en la industria, especialmente cuando se trata de preservar el legado de artistas históricos.

Entre los temas que más conversación generaron tras el lanzamiento destacan:

La participación de Ángela Aguilar.

La inclusión de Christian Nodal.

La ausencia inicial de Alex Fernández.

El uso de voz digitalizada de Vicente Fernández.

La elección de canciones clásicas como La ley del monte y El Rey.

Mientras el debate continúa en redes sociales, la familia Fernández mantiene su respaldo al proyecto y a los artistas invitados, insistiendo en que el homenaje busca celebrar la música de Vicente Fernández y acercarla a nuevas generaciones.

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