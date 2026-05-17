Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 18 al 22 de mayo

Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 18 al 22 de mayo llegan cargados de advertencias, cambios importantes y oportunidades para crecer en lo laboral, amoroso y espiritual.

La astróloga aseguró que varios signos deberán alejarse de personas tóxicas, cuidar su salud y aprovechar las energías positivas que estarán marcando estos días.

Desde propuestas de trabajo, viajes y dinero extra, hasta nuevos romances y decisiones que cambiarán el rumbo de vida, las cartas revelan una semana intensa para cada signo zodiacal.

Aries

Para Aries, la carta de la semana es “La Estrella”, símbolo de brillo y renovación. Sin embargo, Mhoni Vidente advierte que deberán actuar con más cautela y dejar atrás impulsos, rencores y pensamientos negativos que les han provocado estrés y dolores de cabeza.

El miércoles será su mejor día para temas económicos y laborales, ya que podrían surgir juntas importantes y propuestas de negocio. También será un periodo clave para revisar cuidadosamente documentos relacionados con compras de casas o propiedades.

En el amor, Aries tendrá que abrir bien los ojos, pues una relación podría estar desgastándose por mentiras o falta de química. Sus números mágicos serán 07, 25 y 34, mientras que los colores blanco y negro atraerán buena energía.

La salud será prioridad esta semana, especialmente en temas de gastritis, úlceras y malos hábitos alimenticios. Además, el arcángel Metatrón será su guía espiritual para protegerse de envidias, chismes y malas energías.

Tauro

Tauro estará acompañado por la carta del Ermitaño, que representa iluminación y crecimiento personal. La semana de cumpleaños traerá abundancia, aunque también algunas tensiones laborales por presiones y nuevos proyectos.

Mhoni recomienda alejarse de personas negativas y comenzar a trabajar en proyectos propios, pues el signo tiene gran potencial para generar riqueza. El martes será su día más fuerte y los números de la suerte serán 18, 20 y 24.

El signo deberá cuidar dolores de espalda y problemas de columna, además de evitar sobrepensar situaciones sin solución. También será una etapa ideal para renovarse físicamente, desde arreglos estéticos hasta cambios de imagen.

Las cartas indican viajes próximos, regalos inesperados y hasta propuestas de matrimonio. El arcángel Uriel será el encargado de abrir caminos económicos y laborales.

Géminis

La carta del As de Copas marcará una etapa de protección emocional y limpieza energética para Géminis. Mhoni Vidente aconseja cuidar mucho el hogar y evitar invitar personas conflictivas o envidiosas.

Será una semana de mucho trabajo y responsabilidades académicas, pero también ideal para comenzar una rutina de ejercicio y cuidar temas relacionados con colesterol, presión alta y salud estomacal.

El martes será su mejor día y los números mágicos serán 04, 21 y 26. Los colores amarillo y verde atraerán prosperidad.

Las cartas también hablan de crecimiento profesional, posibles ascensos y nuevas relaciones amorosas que podrían brindar estabilidad emocional. El arcángel Miguel será clave para cortar malas vibras, envidias y energías negativas del pasado.

Cáncer

Para Cáncer aparece la carta del Sol, una señal de éxito, crecimiento y nuevas oportunidades. El signo estará planeando viajes, estudios y proyectos académicos que fortalecerán su desarrollo profesional.

Mhoni recomienda cuidar garganta, pulmones y problemas virales, además de aprovechar la energía del sol para renovar cuerpo y espíritu. El lunes será el día más importante de la semana y los números de la suerte serán 03, 05 y 16.

Las cartas sugieren cerrar ciclos del pasado, resolver problemas legales o bancarios y confiar más en la intuición, ya que tendrán una sensibilidad espiritual muy fuerte.

En el amor, algunos podrían recibir propuestas serias o regalos inesperados. El arcángel Jofiel ayudará a liberar energías negativas y abrir nuevos caminos.

Leo

La carta del Juicio marcará una etapa decisiva para Leo, quien deberá organizar mejor sus finanzas y enfocarse más en sí mismo. Mhoni Vidente señala que será una semana de mucho trabajo, proyectos nuevos y dinero extra.

El jueves será el mejor día del signo y los números mágicos serán 10, 19 y 32. Los colores verde y amarillo atraerán abundancia.

Leo tendrá que evitar prestar dinero y aprender a ser más discreto con sus ingresos y planes. También será importante resolver asuntos legales, trámites y conflictos personales pendientes.

Las cartas anuncian posibles ventas de propiedades o bienes que dejarán ganancias importantes. El arcángel Uriel será su protector para atraer riqueza y cerrar negocios exitosos.

Virgo

Virgo estará dominado por la carta del Emperador, símbolo de liderazgo, poder y crecimiento económico. Mhoni asegura que el signo atraviesa una etapa importante para tomar decisiones firmes y dejar atrás personas tóxicas.

El viernes será su día más favorable y los números mágicos serán 02, 11 y 50. Los colores amarillo y verde traerán estabilidad.

La salud emocional será fundamental, especialmente por problemas de ansiedad, migrañas e insomnio. Por ello, se recomienda hacer ejercicio, meditación y actividades que ayuden a liberar estrés.

Las cartas también hablan de nuevos amores, proyectos laborales y cambios importantes en la vida personal. El arcángel Miguel ayudará a Virgo a protegerse de envidias, malas energías y personas malintencionadas.

Libra

Para Libra, las cartas advierten sobre enemigos ocultos y personas malintencionadas que podrían acercarse para aprovecharse de su buena energía. Mhoni Vidente recomienda no prestar dinero, automóvil ni pertenencias importantes durante estos días.

La semana traerá oportunidades laborales y dinero rápido, pero también la necesidad de actuar con inteligencia y discreción. El martes será su mejor día y sus números mágicos serán 01, 23 y 38. Los colores amarillo y naranja atraerán abundancia.

Mhoni señala que Libra necesita sanar el corazón y dejar atrás relaciones del pasado que ya no aportan nada positivo. También será importante cuidar el descanso, combatir el insomnio y mantenerse en movimiento con actividades como baile, natación o caminatas.

El arcángel Metatrón será su guía espiritual para protegerse de chismes, intrigas y malas energías. Las cartas del Caballo de Copas y la Sota de Bastos anuncian juntas importantes, crecimiento laboral y nuevas oportunidades para avanzar económicamente.

Escorpión

Escorpión estará regido por la carta de “El Loco”, símbolo de madurez, estabilidad y crecimiento personal. La recomendación principal será controlar el estrés, dejar de sobrepensar las cosas y aprender a soltar problemas que no tienen solución.

El lunes será el mejor día para el signo y los números de la suerte serán 06, 08 y 14. Los colores amarillo y rojo atraerán buena energía y estabilidad.

Mhoni Vidente aconseja renovar el hogar, limpiar energías negativas y rodearse de ambientes positivos. También será una semana favorable para ventas, compras, proyectos laborales y decisiones económicas importantes.

Las cartas indican la llegada de amores compatibles, propuestas de trabajo y hasta oportunidades para estudiar o terminar trámites académicos. El arcángel Rafael será el encargado de brindar salud, abundancia y estabilidad espiritual.

Además, las cartas de As de Oros y Seis de Oros anuncian cambios positivos en negocios y crecimiento económico, siempre y cuando Escorpión se aleje de chismes y personas tóxicas.

Sagitario

La carta de “La Templanza” acompañará a Sagitario durante esta semana, llevando un mensaje claro: mantener la calma y actuar con prudencia. El signo deberá controlar impulsos, evitar discusiones y pensar mejor antes de tomar decisiones importantes.

El jueves será el mejor día y los números mágicos serán 13, 15 y 30. Los colores rojo y blanco serán clave para atraer suerte y protección.

Será una semana intensa en cuestiones laborales, académicas y amorosas, especialmente para quienes atraviesan separaciones o conflictos sentimentales. Mhoni recomienda actuar con madurez y no arrepentirse después de las decisiones tomadas.

Las cartas anuncian nuevas oportunidades de trabajo, posibilidades de estudiar una maestría o terminar trámites universitarios, además de viajes y eventos sociales importantes.

En temas de salud, Sagitario deberá cuidar el estómago, el colesterol y la presión alta. El arcángel Miguel ayudará a fortalecer la energía espiritual y a alejar personas negativas o relaciones complicadas.

Capricornio

Capricornio tendrá la protección de la carta de “El Mago”, símbolo de éxito, crecimiento y manifestación. Según Mhoni Vidente, será una etapa de abundancia económica, dinero extra y nuevos proyectos de negocio.

El signo atraviesa un momento favorable gracias a que ha aprendido a guardar silencio sobre sus planes y alejarse de personas tóxicas. El miércoles será el mejor día y los números mágicos serán 12, 17 y 29. Los colores amarillo y rojo atraerán prosperidad.

La recomendación principal será cuidar el estrés, dormir mejor y realizar ejercicio para liberar tensiones. También será importante organizar gastos y evitar compras innecesarias.

Las cartas indican contratos importantes, llamadas de personas poderosas y oportunidades relacionadas con negocios en el extranjero. El arcángel Miguel será su protector contra chismes, envidias y malas vibras.

Además, se visualizan viajes próximos y cambios positivos que ayudarán a Capricornio a fortalecer su estabilidad emocional y económica.

Acuario

La carta de “La Rueda de la Fortuna” marca una etapa de crecimiento y estabilidad para Acuario. Será una semana de mucho trabajo, pendientes y decisiones importantes, por lo que Mhoni recomienda organizar mejor el tiempo y adelantarse a sus responsabilidades.

El martes será el día más favorable y los números mágicos serán 09, 23 y 31. Los colores rojo y amarillo atraerán abundancia y energía positiva.

Las cartas revelan oportunidades de negocio, proyectos nuevos y hasta posibilidades de embarazo para quienes están en pareja o desean formar una familia.

También será una etapa para sanar culpas del pasado y enfocarse en el presente. El arcángel Miguel ayudará a proteger al signo de malas energías, hechizos y personas tóxicas.

Mhoni aconseja a Acuario renovar su imagen, estudiar idiomas, salir más y prepararse para viajes importantes durante mayo, junio y julio. Las cartas de Cinco de Bastos y Siete de Bastos anuncian crecimiento económico y emprendimientos exitosos.

Piscis

Piscis estará dominado por el As de Oros, carta que simboliza éxito, determinación y crecimiento económico. Mhoni Vidente asegura que el signo va por buen camino gracias a que ha aprendido a ser más discreto y menos dramático.

El miércoles será su mejor día y los números mágicos serán 27, 28 y 40. Los colores blanco y verde traerán armonía y prosperidad.

La semana será intensa en trabajo, juntas laborales y proyectos nuevos, además de posibles trámites relacionados con visas, pasaportes o residencias extranjeras.

En el amor, una expareja podría reaparecer, aunque las cartas aconsejan hablar con madurez pero no regresar a relaciones tóxicas. También será importante evitar el exceso de pensamientos negativos y aprender a organizar mejor el tiempo.

El arcángel Rafael será el encargado de brindar sanación física y emocional, ayudando a Piscis a recuperar tranquilidad y seguridad personal.

Las cartas de As de Espadas y Cuatro de Oros indican triunfo en asuntos legales, crecimiento económico y encuentros con personas poderosas que impulsarán nuevos negocios o proyectos laborales.

Con información de Mhoni Vidente

MF