Elenco de 'Malcolm el de en medio' aprende insulto mexicano en su visita

Frankie Muniz, conocido por su papel protagónico en "Malcolm el de en medio", y Christopher Kennedy Masterson , quien interpretó a Francis en la misma serie, se volvieron virales en redes sociales tras un incidente en México donde aprendieron y usaron una seña obscena . Este suceso ocurrió durante su visita al país, la cual generó gran entusiasmo entre los seguidores de la exitosa producción televisiva.

La visita de los actores a México no solo incluyó su participación en programas como "Venga la alegría" y un evento exclusivo en la Ciudad de México, sino también la promoción de la nueva temporada de la serie, titulada "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta". Los actores aprovecharon su estancia para sumergirse en la cultura mexicana, un país que ha demostrado un cariño muy grande por la serie.

¿Cuál fue el insulto mexicano que el Escorpión Dorado les enseñó?

El momento viral se dio cuando Muniz y Masterson viajaban en un automóvil junto al Escorpión Dorado y su equipo, grabando un video para sus redes sociales. En un punto, el Escorpión Dorado se dirigió a una persona en la calle con la expresión "huev*". Muniz, intrigado, preguntó si había dicho "huev*", a lo que el Escorpión Dorado confirmó, explicando que era una expresión muy mexicana.

La conversación continuó con el Escorpión Dorado mostrando la seña de "huev*" con la mano. Masterson preguntó si esa era la señal para "pelotas". El comediante repitió la seña hacia otro vehículo, provocando una reacción similar de la persona en el otro auto, quien también hizo la seña, generando risas entre los actores.

¿Cómo reaccionó el público mexicano?

Posteriormente, el Escorpión Dorado animó a Frankie Muniz a hacer la seña. Muniz sacó la mano por la ventana y la realizó. Las personas en el vehículo blanco, al reconocer a Frankie Muniz, se emocionaron en lugar de enojarse, gritando "¡El Malcolm!" y grabando el momento con sus celulares. El Escorpión Dorado, entre risas, exclamó: "¡Malcolm te dijo huev*!".

Te puede interesar: Street Fighter revela su primer tráiler y adelanta combates icónicos

Más tarde, un hombre vestido de amarillo, al ver que Christopher Kennedy Masterson le había mostrado la grosería, sonrió y comentó que el actor "no sabe" hacer la seña. Masterson, confundido, preguntó si había hecho los "huev*" muy pequeños, lo que desató más risas entre el grupo. Este episodio destacó la interacción de los actores con la cultura mexicana y la reacción de los fans ante su presencia.

CA

