Dónde ver EN VIVO Bayern Munich vs Barcelona por la semifinal de la Champions League Femenil

El día de hoy se enfrentan dos de los equipos que mejores temporadas han tenido en 2026. Con sus competiciones ligueras aseguradas, Barcelona y Bayern Munich se enfrentan por un lugar en la final de la UEFA Champions League femenina.

Claves tácticas y figuras a seguir en el terreno de juego

El Barcelona aspira a alcanzar su sexta final consecutiva de la Women's Champions League, mientras que el Bayern busca su primera aparición en la final. Para ello deberá superar el pasado inmediato, luego de que este par de equipos se enfrentasen al inicio de la temporada 2025/26. En dicho partido, las blaugranas vencieron 7 goles a 1 a las bávaras, aunque en esta etapa definitoria se espera que el encuentro sea más cerrado.

Aunque una victoria alemana tampoco sería nueva; el Bayern logró vencer al Barcelona en la fase de grupos de la temporada 2022/23.

¿Dónde ver Bayern Munich vs. Barcelona por la UEFA Champions League femenina?

Fase: Semifinales Ida

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Estadio: FC Bayern Campus

Horario: 10:15 horas

Transmisión: TVC Deportes

El Barca llega a este encuentro luego de apabullar al Real Madrid con un marcador global de 12 goles a 2, mientras que la escuadra bávara eliminó al Manchester United por 5 goles a tres.

¿Cuál es la otra llave?

Del otro lado del cuadro, Arsenal buscará sorprender al Olympique de Lyon. El club francés querrá resarcirse de su eliminación en semifinales ante el Arsenal hace un año y ya ha superado a las vigentes campeonas esta temporada, ganando 1-2 a domicilio en su primer partido de la fase liga. Sin embargo, en el conjunto inglés se encuentra la goleadora del torneo: Alessia Russo, quien lidera la competencia individual con ocho anotaciones.

Los partidos de vuelta están agendados para el siguiente fin de semana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB