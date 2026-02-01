“El mundo está observando”: la carta latina para Hollywood

“El mundo está observando”. No es una advertencia menor. Es la frase con la que más de 100 actores y creadores latinos concluyen una carta dirigida a líderes de Hollywood, directores de casting, productores, guionistas y otras figuras clave de la industria, en la que exigen una representación justa y auténtica.

Celebridades como Eiza González, Kate del Castillo, Eva Longoria, la cantante Becky G, Diego Boneta y el fotógrafo Carlos Eric Lopez se sumaron a la iniciativa, que solicita una mayor presencia latina tanto en las primeras etapas de desarrollo de los proyectos como en las salas de aprobación, además de que los artistas sean considerados en más audiciones y en papeles protagónicos no estereotipados.

A lo largo del documento, los firmantes señalan cómo la narración de historias moldea la percepción pública y la comprensión cultural, y recalcan que, en tiempos desafiantes para el mundo, esa influencia conlleva una responsabilidad real.

“Esto no se trata de un solo actor o proyecto; se trata de un sistema que, de forma reiterada, ignora al talento latino calificado, incluso cuando nuestras identidades, historias y experiencias impulsan las narrativas más duraderas”, se lee en la carta.

Asimismo, aseguran que las comunidades latinas han sido mal representadas de maneras que distorsionan la realidad y perjudican a personas reales. “Las decisiones de casting tienen un peso real: influyen en quién es considerado digno de una representación auténtica y quién tiene la oportunidad de contar esas historias con cuidado, matices y autoridad”, agregan.

Becky G. La cantante se une a la iniciativa que reclama mayor diversidad detrás de cámaras, con más guionistas, productores y consultores latinos. AFP/M. Tran

Los famosos y creativos añaden que sus historias merecen construirse con la participación, orientación y liderazgo de creadores latinos en cada etapa del proceso creativo.

Finalmente, enumeran una serie de acciones concretas que exigen a la industria:

Audicionar y contratar a más actores latinos para una amplia variedad de papeles, incluidos protagónicos no estereotipados.

Contratar a ejecutivos latinos en las salas de aprobación de proyectos.

Incluir voces latinas como consultores, guionistas y productores desde las primeras etapas de desarrollo.

Crear y apoyar programas de impulso, como mentorías, becas y oportunidades que amplíen el acceso en todos los niveles del ecosistema.

La misiva, retomada por Deadline, surge tras el caso de la actriz estadounidense Odessa A’zion, quien esta semana anunció en Instagram que abandonaba la película de “A24 Deep Cuts”, dirigida por Sean Durkin, luego de que en redes sociales surgiera inconformidad por su elección de casting.

La cinta es una adaptación de la novela homónima publicada en 2025 por Holly Brickley. Usuarios señalaron que, en el libro, el personaje de Zoe Gutiérrez, que A’zion interpretaría, es de origen mexicano y judío, mientras que la actriz no es mexicana, lo que fue considerado una diferencia irreconciliable.

A’zion comprendió la situación y reconoció que no era plenamente consciente de la identidad del personaje antes de aceptar el papel. “¡Chicos! Estoy con TODOS ustedes y NO voy a hacer esta película. Gracias por llamar mi atención sobre esto. ¡ESTOY DE ACUERDO CON CADA UNO DE USTEDES! (…) Audicioné para Percy, pero me ofrecieron a Zoe y acepté de inmediato. No había leído el libro y debí haber prestado más atención a todos los aspectos de Zoe antes de aceptar”, escribió la actriz.

Los más de 100 firmantes también se refirieron al caso y expresaron su reconocimiento a A’zion por convertirse en aliada, aunque cuestionaron cómo se tomó la decisión desde la producción: “¿Cómo fue posible que esto ocurriera? La falta de oportunidades de audición para actrices latinas y la elección de reemplazar a un personaje claramente latino por una actriz no latina señalan una eliminación más amplia y constante de nuestra comunidad de las historias que definen nuestra cultura”.