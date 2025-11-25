Parece que la edición 74 de Miss Universo continuará generando reacciones y contenidos diversos. Luego de diversos comunicados compartidos en redes sociales por parte de algunas de las competidoras como Miss Universo Palestina o Miss Universo Costa de Marfil, el día de hoy, Camila Vitorino, quien participara como Miss Universo Portugal, ha publicado un duro comunicado en el que critica algunos aspectos de la Organización de Miss Universo y la forma en que se llevó a cabo la competencia.

El texto compartido en inglés, portugués y español fue colocado en Instagram en el perfil oficial de Vitorino. A través de este medio, Miss Portugal confesó que es una persona que suele elegir el silencio en el sentido de que considera que las acciones hablan más que las palabras. "Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, me siento obligado a hablar, no para justificarme a mí mismo, sino para proteger lo que es legítimamente mío: mi integridad".

Camila Vitorino es una de las muchas competidoras que ingresó a la competencia con una pareja y siendo madre. Incluso, señala que estas dos etapas de su vida son muy importantes. "El matrimonio me enseñó el verdadero compromiso: con otra persona, con un propósito, con una organización. La maternidad me enseñó resistencia y le dio un significado real a mis objetivos".

Sin embargo, de acuerdo con la experiencia de Vitorino, estos compromisos personales no fueron bien recibidos por la Organización de Miss Universo. Ya que, de acuerdo con la portuguesa, en un momento específico de la competición, durante una conversación entre autoridades del certamen y las concursantes se dijo que la reina reinante "no tenía novio porque no había tiempo", esto porque "su compromiso era con la comunidad, y su 'matrimonio' era con el proyecto". Es decir, que la ganadora no puede tener pareja ni nintún compromiso personal demandante. Cuando se dijo este tipo de frases, tanto Vitorino como otras competidoras se vieron heridas debido a que contaban con relaciones maritales, de noviazgo o algunas de ellas ya eran madres.

Es por ello que Miss Universo Portugal busca deslindarse de los valores que promueve la competición tal y como ya lo hizo Miss Universo Costa de Marfil. Así lo escribe: "En este punto, ya no me siento representado por los principios que la organización de Miss Universo ha elegido defender. Me parece profundamente injusto culpar al comportamiento de 120 candidatos que soportaron 20 días de incertidumbre, presión y, a veces, incluso miedo".

La publicación ha sido aplaudida por Olivia Yace quien hace unas horas había renunciado a su cargo como Miss África y Oceanía luego de haber quedado en el quinto escaño de la competencia, conocido como 4th Runnerup.

Las declaraciones se unen al largo historial de polémicas que aquejan esta edición de Miss Universo en la que la mexicana Fátima Bosch terminó siendo la reina de la corona, en una decisión que también reunió severas críticas en redes sociales y por personas relacionadas con los concursos de belleza.

