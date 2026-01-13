"El caballero de los siete reinos" ya tiene fecha y hora de estreno en HBO

El universo de Game of Thrones continúa expandiéndose y encontrando nuevas vías para mantenerse presente en la conversación internacional. Luego del impacto que tuvo “La casa del dragón”, HBO vuelve a situar su mirada en Poniente con una nueva producción que apuesta por una dimensión más íntima, aunque cargada de significado y profundidad narrativa.

Lejos de las grandes contiendas militares y de las complejas conspiraciones políticas que caracterizaron a la serie original, “El Caballero de los Siete Reinos propone un enfoque distinto”. La historia se centra en el viaje, la aventura y el vínculo que se forma entre dos personajes mientras atraviesan diversos territorios del continente, ofreciendo una perspectiva más personal de este mundo.

La serie ha generado expectativa entre los seguidores de la obra de George R. R. Martin, en especial porque se trata de una adaptación fiel de sus relatos cortos. Estos textos se distinguen por poner el acento en valores como el honor, la amistad y las decisiones individuales, por encima de los grandes conflictos bélicos.

¿Cuándo y a qué hora se estrena El Caballero de los Siete Reinos?

ESPECIAL/HBO

El lanzamiento de la serie está previsto para el domingo 18 de enero a las 7:00 de la noche, momento en el que se incorporará oficialmente a la cronología televisiva del universo de “Game of Thrones”.

La relación con Game of Thrones

La trama se desarrolla alrededor de 90 años antes de los acontecimientos narrados en “Game of Thrones”, durante un periodo en el que la Casa Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro. Aunque no aparecen personajes conocidos de la serie original, la historia conserva una conexión directa con las casas nobles, los principios y las tensiones que más adelante marcarían el destino de Poniente. Este contexto permite mostrar un territorio menos dividido, aunque igualmente influido por las jerarquías sociales, el linaje y el valor de la palabra empeñada.

¿De qué trata El Caballero de los Siete Reinos?

La narración sigue los pasos de Ser Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde y gran estatura, y de su joven escudero Egg, quien guarda un secreto de enorme importancia. A lo largo de su recorrido por los Siete Reinos, ambos se enfrentan a distintas pruebas que desafían su lealtad, su sentido del deber y su comprensión del mundo que los rodea.

Más que una historia centrada en la lucha por el poder, la serie plantea un relato de crecimiento y aprendizaje, donde las decisiones personales y los códigos de la caballería tienen un peso determinante. De este modo, ofrece una visión más cercana y humana dentro del amplio y complejo universo de Game of Thrones.

