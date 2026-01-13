Los intérpretes mexicanos Mabel Cadena y Tenoch Huerta volverán a los cines al integrarse al elenco de la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel , “Avengers: Doomsday”, donde darán vida nuevamente a los emblemáticos personajes marinos "Namora" y "Namor.

Durante la semana pasada circularon en redes sociales supuestas imágenes filtradas de un nuevo tráiler en las que se observaba a la actriz mexicana; sin embargo, fue este martes cuando Marvel reveló nuevos adelantos oficiales que confirman su regreso en la cinta, programada para estrenarse en diciembre.

El avance, de poco más de un minuto, abre con la nueva líder de Wakanda —tras la muerte de Black Panther— caminando en medio del desierto, mientras una voz en off confiesa que ha perdido a todas las personas que le importaban.

Posteriormente, la escena da paso a la aparición de "Namora", rodeada de su gente, y de “Namor”, sentado en su trono. "Un rey tiene sus deberes, preparar a nuestro pueblo para el más allá- Yo tengo los míos", se escucha decir en el adelanto.

En agosto pasado, Mabel dio una señal de su regreso al universo de Avengers durante el encuentro de nominados al Ariel , a lo mejor del cine mexicano.

"Estoy emocionada: tuve la oportunidad de convivir un poco con ellos, así que ya veremos. Lo único que puedo decir es que creo que Avangers trae un elenco bien bonito", dijo brevemente.

"Namora" es prima de "Namor" y es la segunda figura más poderosa del reino Talokan. En "Black Panther: Wakanda forever" es alguien que no desea hacer alianza con los humanos y demuestra tener gran poder y fuerte carácter.

Para el personaje, la actriz mexiquense s e preparó por un año físicamente, entre ellos buceo sin oxígeno, así como perfeccionar el inglés y el maya.

Pero lo más importante para ella fue que "Avengers" puso en el papel de héroes a gente de tez morena.

"Es lo que estamos haciendo, dar representación a rostros que nos dijeron que no podían ser súper héroes. Hoy poder ver videos de niños que se visten como Tenoch, a mi me llena de emoción, de felicidad, entonces ya no es solo lo que te dice la sociedad que puedes ser, ahora puedes sentirte poderoso, ya no hay límite para poder volar si eso es lo que quieres", indicó en su momento.

En el nuevo avance también aparece Ben de "Los 4 Fantásticos", justo interactuando con los wakandianos.

