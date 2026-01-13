La edición 83 de los Globos de Oro 2026, celebrada el pasado 11 de enero, no solo marcó el arranque oficial de la temporada de premios, sino que también dejó claro cuáles serán las producciones y tendencias que concentrarán la atención del cine y la televisión en los próximos meses.

Más allá de los galardones, la gala también fue escenario de atención mediática por la presencia de Selena Gómez, quien desfiló por la alfombra roja con un vestido negro entallado que no pasó desapercibido. Su aparición generó una intensa conversación en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a especular sobre un posible embarazo.

La cantante y actriz, una de las figuras más apreciadas de la industria del entretenimiento, asistió al evento junto a su esposo, el productor Benny Blanco, lo que avivó aún más los comentarios. Diversos creadores de contenido señalaron que el diseño del vestido dejaba ver lo que describieron como una ligera pancita, lo que incrementó los rumores sobre la posibilidad de que la artista esté esperando a su primer hijo.

Selena Gomez y sus problemas de salud

Selena Gómez podría enfrentar dificultades para embarazarse principalmente por razones médicas que ella misma ha hecho públicas, aunque esto no significa que sea imposible. A continuación se explican los factores conocidos, de manera objetiva y sin especulación:

Uno de los motivos principales es que la cantante padece lupus, una enfermedad autoinmune que puede complicar un embarazo. Esta condición provoca que el sistema inmunológico ataque tejidos sanos y, en mujeres, puede aumentar el riesgo de complicaciones durante la gestación, como presión alta, parto prematuro o problemas para el feto.

En entrevistas previas, la propia Selena Gómez ha señalado que, debido a su estado de salud y a los tratamientos que recibe, no podría llevar un embarazo de manera segura, razón por la cual ha mencionado la maternidad subrogada como una alternativa para formar una familia.

Hasta el momento, ni Selena Gómez ni Benny Blanco han confirmado o desmentido dichas versiones; sin embargo, las especulaciones continúan circulando y se han mantenido como tendencia en plataformas digitales tras la celebración de los Globos de Oro 2026.

BB