Edu Aguirre peleará en la Velada del Año 6: Conoce la cartelera completa

Este lunes se dio a conocer la cartelera oficial de la Velada del Año 6, una edición más de este formato que ha roto récords de transmisión en la plataforma de Twitch.

El magno evento se llevará a cabo el día 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Esta sexta edición se coloca como la que tendrá más combates de box, con un total de 10 enfrentamientos.

LEE TAMBIÉN: Influencer Evelyn Villa denuncia violento asalto dentro de su casa

Esta edición de La Velada del Año 6 cuenta con grandes regresos y grandes nombres que hacen más atractivo el evento, como lo es el regreso de la streamer mexicana Samantha “Rivers” (La Elegida) y el exitoso youtuber salvadoreño “Fernanfloo”.

Estos son los combates de La Velada del Año 6

Edu Aguirre VS Gaston Edul -Dos periodistas deportivos exitosos en sus respectivos países, como lo son España y Argentina; no solo tendremos este año el duelo de la “Finalissima” entre estos países, sino también este enfrentamiento.

-Dos periodistas deportivos exitosos en sus respectivos países, como lo son España y Argentina; no solo tendremos este año el duelo de la “Finalissima” entre estos países, sino también este enfrentamiento. Fabiana Sevillano VS La Parce -Tiktokers e influencers española y colombiana.

-Tiktokers e influencers española y colombiana. Clersss VS Natalia MX -España vs México una vez más, un duelo que ha dejado mucho de qué hablar en las redes, un enfrentamiento muy atractivo por todo el contexto que lo rodea.

-España vs México una vez más, un duelo que ha dejado mucho de qué hablar en las redes, un enfrentamiento muy atractivo por todo el contexto que lo rodea. Lit Killah VS Kidd Keo -Duelo musical trasladado al ring; otro enfrentamiento España vs Argentina, dos traperos que, cuando se trata de agarrar el mic, la rompen, ¿lo podrán hacer también en el cuadrilátero?

-Duelo musical trasladado al ring; otro enfrentamiento España vs Argentina, dos traperos que, cuando se trata de agarrar el mic, la rompen, ¿lo podrán hacer también en el cuadrilátero? Alondrissa VS Angie Velasco -Dos mujeres totalmente carismáticas frente a la pantalla, ahora en el ring, primer duelo 100% americano, Puerto Rico VS Argentina, duelo de talla baja, pero que ofrece altas expectativas.

-Dos mujeres totalmente carismáticas frente a la pantalla, ahora en el ring, primer duelo 100% americano, Puerto Rico VS Argentina, duelo de talla baja, pero que ofrece altas expectativas. Gero Arias VS ByViruzz -Para muchos, el combate de más calidad y técnica de toda la noche: dos bestias arriba del cuadrilátero, una vez más se repite la fórmula, España vs Argentina, el combate de locura, un veterano de la velada contra un debutante.

-Para muchos, el combate de más calidad y técnica de toda la noche: dos bestias arriba del cuadrilátero, una vez más se repite la fórmula, España vs Argentina, el combate de locura, un veterano de la velada contra un debutante. “Rivers” (La Elegida) VS Roro -El regreso de la elegida, después de la participación de la “Patrona de México” en La Velada del Año 3, la primera y única participante en pelear dos veces en una misma velada, vuelve una vez más a demostrar el poderío del país del boxeo.

-El regreso de la elegida, después de la participación de la “Patrona de México” en La Velada del Año 3, la primera y única participante en pelear dos veces en una misma velada, vuelve una vez más a demostrar el poderío del país del boxeo. Marta Díaz VS Tatiana Kaer -Una veterana de las redes desde muy pequeña contra una influencer de la nueva camada, el primer duelo de la noche España vs España.

-Una veterana de las redes desde muy pequeña contra una influencer de la nueva camada, el primer duelo de la noche España vs España. YoSoyPlex VS Fernanfloo -Youtube new gen contra Youtuber old gen, nueva escuela contra vieja escuela, duelo de invictos; en esta ocasión, uno tendrá que caer para que uno lo mantenga, ¿podrá la experiencia de Fernan parar el ímpetu juvenil de Plex?

-Youtube new gen contra Youtuber old gen, nueva escuela contra vieja escuela, duelo de invictos; en esta ocasión, uno tendrá que caer para que uno lo mantenga, ¿podrá la experiencia de Fernan parar el ímpetu juvenil de Plex? IlloJuan VS The Grefg-El Main Event, el combate de la noche, alguien que jamás habíamos visualizado fuera de su casa contra la persona que siempre gana, ¿será que la suerte de principiante esté con el youtuber andaluz en esta ocasión o será un día de rutina para “The Grefg siempre gana”?

La Velada del Año 6 será transmitida por la plataforma de Twitch como habitualmente ocurre; aún quedan por confirmarse las presentaciones musicales que engalanarán esta edición.

AR