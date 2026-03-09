Edu Aguirre peleará en la Velada del Año 6: Conoce la cartelera completa

Este lunes se dio a conocer la cartelera oficial de la Velada del Año 6, una edición más de este formato que ha roto récords de transmisión en la plataforma de Twitch.El magno evento se llevará a cabo el día 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Esta sexta edición se coloca como la que tendrá más combates de box, con un total de 10 enfrentamientos. Esta edición de La Velada del Año 6 cuenta con grandes regresos y grandes nombres que hacen más atractivo el evento, como lo es el regreso de la streamer mexicana Samantha “Rivers” (La Elegida) y el exitoso youtuber salvadoreño “Fernanfloo”.La Velada del Año 6 será transmitida por la plataforma de Twitch como habitualmente ocurre; aún quedan por confirmarse las presentaciones musicales que engalanarán esta edición.AR