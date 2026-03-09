Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 10 al 15 de marzo

La astróloga Mhoni Vidente compartió las cartas que guiarán a cada signo del zodiaco del 10 al 15 de marzo, revelando mensajes sobre cambios, decisiones importantes y oportunidades en distintos aspectos de la vida.

Cada carta representa una advertencia o una señal de crecimiento que puede ayudar a aprovechar mejor las oportunidades que se presenten durante estos días.

Aries

La carta del Loco marca el inicio de una nueva etapa, especialmente en el ámbito profesional. Este arcano invita a Aries a perder el miedo al futuro y a confiar en su valentía natural, propia de los signos de fuego.

También señala que es momento de dejar atrás las cargas del pasado para mantener pensamientos positivos. En cuestiones laborales, el tarot favorece los proyectos relacionados con ventas y comercio, donde podría aparecer el éxito.

Tauro

El tarot muestra El Mago, una carta que recuerda el poder de los pensamientos y cómo influyen en la realidad diaria.

Para Tauro, la recomendación es no alimentar las situaciones negativas y enfocarse en lo que quiere construir. Este arcano anuncia que se atraviesa un momento ideal para iniciar proyectos, hacer cambios en el trabajo o emprender nuevas ideas, ya que la buena suerte podría acompañar esas decisiones.

Géminis

La carta de La Templanza habla de paciencia y equilibrio. Para Géminis, el mensaje es actuar con inteligencia y comprender que cada meta llega en su momento.

El tarot también señala que el signo está en un proceso de elevar su energía positiva. Sin embargo, advierte sobre posibles traiciones o conflictos con amores del pasado, por lo que se recomienda cerrar ciclos y evitar volver a conectar con esas personas.

Cáncer

El arcano que guía a Cáncer es El Sol, una de las cartas más positivas del tarot. Representa optimismo, crecimiento profesional y avances económicos gracias a cambios que se están realizando en este momento.

No obstante, el consejo es mantener discreción con los planes personales y no confiar demasiado en quienes rodean. También se auguran resultados favorables en trámites legales, demandas o procesos migratorios.

Leo

La carta de La Rueda de la Fortuna recuerda que todo en la vida es consecuencia de las acciones. Para Leo, el tarot señala que el karma está en movimiento, por lo que cada decisión tendrá su recompensa o su lección.

Este es un periodo para reflexionar antes de actuar y también para soltar aquello que ya no forma parte de su camino.

Virgo

A Virgo le aparece La Torre, una carta asociada con transformaciones profundas. Aunque puede representar momentos difíciles, también anuncia la oportunidad de reconstruir la vida desde nuevas bases.

El mensaje es salir de la zona de confort y enfrentar los problemas de frente, pues solo así se abrirán nuevos caminos de éxito. En temas personales, como separaciones o divorcios, se recomienda resolverlos sin prolongar el conflicto.

Libra

El tarot muestra el As de Oros, símbolo de estabilidad y prosperidad. Libra podría vivir una etapa de mayor seguridad económica, siempre y cuando evite caer en fraudes o inversiones poco claras.

Este arcano anuncia abundancia y oportunidades favorables en proyectos. Además, se relaciona con fertilidad, por lo que podría indicar la llegada de un embarazo, incluso si no se está actualmente en pareja.

Escorpión

La carta de El Carruaje resalta la importancia de la fuerza de voluntad. Para Escorpión, el mensaje es confiar en su capacidad para triunfar y dejar de lado las reacciones dramáticas ante los problemas.

El tarot sugiere adoptar una actitud más práctica y decidida, ya que la determinación será la clave para alcanzar el éxito.

Sagitario

El arcano de El Mundo anuncia el cierre de un ciclo importante en la vida de Sagitario. Este final abre la puerta a un nuevo comienzo con mayores aprendizajes.

El tarot invita a tomar las experiencias pasadas como sabiduría y evitar repetir los mismos errores, especialmente en proyectos laborales o personales.

Capricornio

A Capricornio le aparece La Estrella, una de las cartas más positivas del tarot. Indica cambios favorables, éxito laboral y la posibilidad de realizar un viaje importante.

Sin embargo, el mensaje también es ser prudente con la información que se comparte, ya que no todas las personas que rodean al signo tienen las mejores intenciones.

Acuario

El tarot muestra El Juicio, una carta que invita a evaluar las relaciones y alejarse de personas negativas o enemigos ocultos.

Para Acuario, este es un momento para proteger su energía y enfocarse en brillar en distintos ámbitos. También señala que podrían resolverse asuntos legales o trámites importantes, como permisos migratorios.

Piscis

El arcano de El Emperador sugiere establecer bases sólidas para el futuro. Piscis atraviesa un momento favorable para progresar, tomar decisiones firmes y asumir liderazgo, especialmente durante su temporada de cumpleaños. Además, la carta anuncia la llegada de un regalo o sorpresa inesperada que traerá alegría.

