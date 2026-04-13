'Malcolm el de en medio' tuvo la aparición de varios personajes que no notaste

La nueva miniserie de “Malcolm el de en medio” retoma la historia varios años después de su final, con una familia que ha sido marcada por el paso del tiempo y por nuevas dinámicas. A lo largo de sus cuatro episodios, la producción combina el regreso de personajes conocidos con la incorporación de figuras que amplían el universo de la serie, aunque algunas de ellas pueden pasar un poco desapercibidas para el espectador.

En esta nueva etapa, la historia sigue a Malcolm en su vida adulta, ahora distanciado de su familia hasta que un evento importante lo obliga a reencontrarse con ellos. Este punto de partida permite reunir nuevamente a Hal, Lois, Francis, Reese y Piama, quienes conservan la esencia que convirtió a la serie en un referente de la comedia televisiva norteamericana y que enamoró al público mexicano.

Uno de los cambios más notorios es la introducción de Leah, la hija de Malcolm. Leah es presentada como una joven con gran inteligencia y una personalidad que nos recuerda al protagonista en su adolescencia. Su papel, aunque no resulta siempre central, aporta una nueva perspectiva dentro de la historia.

También destaca el caso de Jamie, el menor de los hijos de Hal y Lois, quien en la serie original apenas era un bebé. En esta nueva entrega aparece ya como un joven, lo que representa uno de los saltos temporales más evidentes, pero que puede pasar desapercibido para quienes no recuerdan del todo ese detalle del final de la serie original.

Además, la miniserie introduce nuevos personajes relacionados con la vida adulta de Malcolm. Aunque su participación es más discreta, forman parte del intento por actualizar la narrativa y darle continuidad a la historia en un panorama donde la historia pueda ser vista a través de una audiencia más joven.

Asimismo, la producción suma personajes que no habían tenido presencia clara en la historia original o que apenas fueron mencionados, lo que amplía el universo de la familia :

Leah, la hija de Malcolm

Interpretada por Keeley Karsten, reconocida por su trabajo en Los Fabelman (The Fabelmans, Steven Spielberg, 2022) , Leah es presentada como la hija adolescente del protagonista. Destaca por su inteligencia y un humor sarcástico que remite directamente a Malcolm.

Jamie, el quinto hijo de Hal y Lois

Introducido originalmente como un bebé, ahora aparece como un joven adulto interpretado por Anthony Timpano. Su evolución es uno de los cambios más notorios dentro de la familia.

Kelly, la sexta hija de Hal y Lois

El personaje surge a partir del embarazo de Lois revelado al final de la serie original. En esta nueva etapa, Kelly cobra vida con la interpretación de Vaughan Murrae, ampliando la historia familiar.

Tristan, la pareja de Malcolm

Kiana Madeira interpreta a Tristan, quien forma parte de la vida adulta del protagonista. Su visión contrasta con la dinámica familiar, al mantenerse más distante del caos que caracteriza a los Wilkerson.

El caso de Dewey

Uno de los cambios más comentados es el de Dewey. Tras la ausencia de Erik Per Sullivan, el personaje es retomado por Caleb Ellsworth-Clark, lo que ha generado opiniones divididas entre los seguidores.

Otro elemento que puede generar confusión es el cambio natural en la apariencia de los personajes. El paso de los años se refleja tanto en el elenco como en la forma en que interactúan, lo que puede dificultar reconocer a algunos de ellos de inmediato.

Más allá del componente nostálgico, esta nueva versión de “Malcolm el de en medio” apuesta por mostrar la evolución de sus personajes a lo largo de los últimos años. En ese proceso, varias de las nuevas incorporaciones pueden no ser evidentes en un primer vistazo, convirtiendo estos detalles en parte clave de la experiencia para los seguidores.

CA