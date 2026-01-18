Ecosistemas musicales: el eco sonoro de la cultura

En un mundo donde la música evoca emociones y trasciende barreras y generaciones, el concepto de ciudad musical representa una oportunidad para el desarrollo cultural y económico.

De acuerdo con Amy Terrill y Don Hogarth, el concepto de ciudad musical se enfoca en desarrollar y promover el potencial cultural y económico de los centros urbanos. Estas ciudades se distinguen no solo por su activa vida nocturna y su oferta de eventos, sino también por una infraestructura sólida y una comunidad que percibe la música como una herramienta de transformación social y cultural. Además, las ciudades con un entorno musical activo experimentan un incremento notable en beneficios económicos, como el turismo, la creación de empleos y la profesionalización, así como importantes beneficios culturales, de salud e inclusión social.

Urbes como Toronto, Austin, Londres, Medellín, Ámsterdam y Melbourne han implementado exitosamente acciones para fortalecer sus actividades musicales.

Por su parte, Guadalajara y Zapopan cuentan con una creciente actividad musical y cultural; ambos municipios son sede de una amplia oferta de conciertos, festivales y ferias, como el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, las Fiestas de Octubre, festivales gratuitos como Rock al Centro y Música por La Vida, así como eventos como el Festival Portamérica Latitudes, Día de Campo y el recientemente creado Hermoso Cariño.

Además, Jalisco, cuna de una rica herencia musical y artística, ha visto nacer a figuras como: José Pablo Moncayo, Consuelo Velázquez, José Guizar, Gonzalo Curiel, Vicente Fernández, Carlos Santana y la agrupación La Revolución de Emiliano Zapata. Asimismo, el mariachi, símbolo icónico de la cultura mexicana, tiene raíces profundamente arraigadas en la región.

Actualmente, ambos municipios albergan una diversa y prolífica comunidad musical de múltiples géneros, con talentos destacados como: Maná, Alejandro Fernández, Siddhartha, Belanova, C-Kan, Porter, Cuca, Elis Paprika, Ely Guerra, Peso Pluma, Sara Valenzuela y María León, por mencionar algunos.

También, estas ciudades son sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan.

Escenarios y servicios

En cuanto a la infraestructura, estos municipios cuentan con recintos como el Teatro Degollado, Foro Expo Guadalajara, la Concha Acústica del Parque Agua Azul, C3 Stage y C4 Concert House, entre otros, además de los estadios Jalisco, Akron y 3 de Marzo.

Adicionalmente, disponen de plazas y parques públicos que funcionan como espacios para realizar actividades relacionadas con la música. Como parte de esta infraestructura se incluyen estudios de grabación, proveedores locales especializados en renta y venta de instrumentos, equipo de audio, iluminación y video, servicios de hospedaje y alimentos, así como software para la venta de boletos, alimentos y bebidas. La música se emplea como una herramienta de cohesión social y desarrollo urbano.

El programa “Ecos, música para ser libre”, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, es un ejemplo de cómo fomentar la formación musical, al igual que los Centros Culturales Colmena y el Centro Cultural Constitución, que ofrecen talleres enfocados en cultura y arte y contribuyen al desarrollo integral de la comunidad.

Conjunto Santander de Artes Escénicas. Espacio de la Universidad de Guadalajara que impulsa la vida escénica y fortalece la oferta de espectáculos de la ciudad. ESPECIAL

La UdeG, motor de la vida musical

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es fundamental para el ecosistema musical de estos municipios y del Estado, ya que aporta eventos culturales y artísticos de proyección internacional, como la Feria Internacional de la Música, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a través del Foro FIL, y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con su sección musical Son de Cine-In Edit. En el ámbito de la infraestructura, la UdeG cuenta con importantes recintos como el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Teatro Estudio Cavaret y Calle 2, así como con una red de auditorios en preparatorias y centros universitarios.

Esta casa de estudios, además de contar con la licenciatura en Música, promueve la formación integral a través del programa “Rugido”, que en su tercera edición continúa impulsando el talento de sus estudiantes, junto con diversas actividades culturales que se realizan en la red universitaria. Fundada en 2007, la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba es otro programa para destacar, gracias a su trabajo de formación de alto nivel en instrumentos de cuerda.

Esta institución promueve y potencia la actividad musical, lo que propicia un ecosistema musical sólido que incentiva el turismo, la creación de empleos, el intercambio de bienes y servicios y la construcción de marca ciudad. Más allá de ello, mejora la calidad de vida de los habitantes, fomenta la inclusión y la cohesión social, fortalece el sentido de comunidad y, asimismo, revitaliza las áreas urbanas y preserva la herencia e identidad musical.

El futuro presenta grandes oportunidades para Guadalajara y Zapopan. Un estudio reciente publicado por el Foro Económico Mundial destaca que las generaciones denominadas millennials y la generación Z priorizan vivir experiencias, especialmente en turismo musical, sobre la adquisición de bienes materiales, lo que representa un momento inigualable para las ciudades que invierten en su ecosistema musical. Además, gobiernos municipales de otras latitudes han desarrollado estrategias como la creación de oficinas de asuntos musicales, consejos asesores de asuntos musicales y la figura del alcalde nocturno. Resulta fundamental identificar los elementos del ecosistema musical para generar censos que permitan medir su actividad cultural y económica.

Para consolidar el ecosistema musical, es crucial implementar políticas públicas favorables, así como normativas adecuadas que faciliten la actividad musical profesional y en formación, y que impulsen la cohesión social y el sentido de comunidad.