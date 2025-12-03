Dua Lipa continúa con su Radical Optimism Tour en México , y luego de interpretar “Bésame mucho” de Consuelito Velázquez este lunes en su primera fecha, para su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros sorprendió nuevamente a sus fanáticos mexicanos.

A pesar de que ya se especulaba cuál sería el siguiente cover que interpretaría la artista británica en nuestro país, este martes 2 de diciembre Dua sorprendió al público al invitar a Fher Olvera, vocalista de Maná, a cantar con ella.

Dua Lipa canta “Oye mi amor” junto a Fher de Maná

La noche de este martes se convirtió en un karaoke masivo en donde, además de cantar los grandes éxitos de Dua Lipa, se homenajeó a una de las bandas de rock en español más importantes de todo el mundo.

“Esta noche tenemos muchísima suerte porque tenemos a alguien muy especial que va a cantar con nosotros”, expresó la intérprete de “New rules” antes de presentar al vocalista de Maná, quien salió al escenario con una ovación que creció en el momento que sonaron los acordes inconfundibles de “Oye mi amor” , uno de sus temas más populares.

Esta canción se suma al listado de covers que Dua Lipa ha interpretado en español, durante su paso por Latinoamérica, entre las que destacan “De música ligera” de Soda Stereo en Argentina, “Tu falta de querer” de Mon Laferte en Chile, “Magalenha” de Sergio Mendes en Brasil, y "Antología" de Shakira en Colombia.

Su último concierto en México será este viernes 5 de diciembre, y ya hay especulaciones de cuál será la última canción que interpretará en su última fecha de su exitoso tour.

