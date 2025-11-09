Dr. Miguel Padilla sorprende a Karina Torres con un beso y confiesa que es su crush

La reciente aparición pública del médico y creador de contenido Miguel Padilla ha causado gran revuelo en redes sociales, luego de protagonizar un beso con la influencer Karina Torres, integrante del grupo “Las Perdidas”, durante un evento que fue ampliamente difundido en internet.

El momento, compartido originalmente por el propio Padilla en sus historias de Instagram, captó la atención de miles de usuarios y encendió los rumores sobre un posible romance entre ambos.

El hecho ocurrió durante una presentación en la que Karina Torres compartía escenario con su compañera Paolita Suárez. En el video que rápidamente se viralizó, se aprecia cómo Padilla se aproxima a Torres y la sorprende con un beso, lo que desató risas y aplausos entre los asistentes. “Conocí a mi crush”, escribió el médico junto a la grabación, aumentando la curiosidad de sus seguidores y generando especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

La reacción de Karina Torres tampoco pasó desapercibida. La influencer sonrió, se limpió el labial y bromeó sobre la posibilidad de repetir el beso, aunque finalmente no ocurrió. Su compañera Paolita Suárez se mostró sorprendida ante la escena, mientras el público celebraba con gritos y aplausos.

ESPECIAL

¿Quién es el Dr. Miguel Padilla, posible pareja de Karina Torres?

Miguel Padilla es un médico mexicano que ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a su estilo carismático y a la forma en que combina información médica con temas de interés general.

Egresado de la carrera de Medicina, utiliza sus plataformas digitales para abordar principalmente temas de salud sexual y bienestar general, además de otros contenidos relacionados con el aprendizaje de idiomas y la meditación. Actualmente cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y supera los 8 millones en TikTok, cifras que lo posicionan como uno de los divulgadores más populares de su ámbito.

Su popularidad creció durante la pandemia de 2020, cuando comenzó a integrar humor y educación en sus publicaciones. En uno de sus videos más conocidos, compartió una reflexión personal: “Venir del barrio y desde abajo, no es fácil, pero estamos acá para intentarlo con el corazón. Los sueños a veces sí se cumplen, sueña bonito”, revelando además que financió sus estudios de medicina vendiendo tacos de canasta.

Además de su faceta médica, Padilla ha ampliado su trabajo digital hacia otras áreas. En su canal de YouTube, Soy Miguel Idiomas, enseña inglés, francés e italiano. “Mi objetivo es que aprendas de forma sencilla y divertida para que hables fluidamente en menos de 6 meses”, se lee en la descripción de su canal, que acumula cerca de 4 millones de suscriptores.

También ha explorado contenidos sobre meditación e historias de terror, diversificando su presencia en internet y atrayendo a una audiencia más amplia. Su estilo cercano y dinámico le ha permitido conectar con el público sin perder la esencia motivacional que lo distingue.

Rumores y reacciones sobre el beso con Karina Torres

El beso entre Miguel Padilla y Karina Torres encendió una ola de comentarios en redes sociales. Mientras él compartió el video en sus historias, Torres ha optado por no hacer declaraciones sobre el suceso, evitando confirmar o desmentir una posible relación sentimental.

