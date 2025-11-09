Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 10 al 14 de noviembre

Aries

La carta del Emperador coloca a Aries en un lugar de poder: liderazgo, fortaleza y autoridad. No obstante, la baraja advierte sobre una vulnerabilidad reciente frente a chismes, intrigas y envidias; por eso el consejo es contundente: aléjate del caos y de personas negativas que intenten copiarte o menoscabar tu esfuerzo. En lo laboral estás en un momento crucial: tu calidad, esfuerzo y capacidad de mando están en juego; mantén la determinación y protege tu reputación.

La lectura promete crecimiento y abundancia, el jueves 13 de noviembre será tu día más favorable, con cambios positivos en el trabajo y la llegada de un ingreso extra. Puede reaparecer un amor del pasado o alguien del extranjero que busque reconciliación; la decisión dependerá de ti.

Es fundamental que sigas formándote: estudiar, leer y actualizarte fortalecerá tus oportunidades. Recibirás cinco golpes de suerte ligados a los números 23, 42 y 55; los colores favorables son naranja y rojo.

El Arcángel Miguel será tu protector contra malas vibras y envidias, y la presencia simbólica del unicornio anuncia una propuesta laboral o de negocio que traerá estabilidad y solución a asuntos legales. Conserva dinero, amplía conocimientos e impulsa planes de largo plazo: patrimonio y estabilidad están en la agenda.

Tauro

La carta del Mundo invita a Tauro a preparar maletas: es tiempo de crecimiento económico, desarrollo personal y viajes —posiblemente para finales de año—. Esta semana será intensa en lo laboral: juntas, cierres de contratos, auditorías y revisiones que, según las cartas, culminarán favorablemente; el martes será tu mejor día.

Tauro demuestra una inclinación natural al trabajo profesional y al éxito, aunque debe evitar seducciones peligrosas: los amores prohibidos no favorecen su estabilidad emocional.

Se recomienda actualización en áreas como inteligencia artificial, ingeniería o comunicación; podrían también avanzar trámites de residencia o papelería migratoria.

Llegan tres golpes de suerte con los números 20, 34 y 68, y tus colores de la semana son amarillo y azul. Cuida la garganta y vías respiratorias; si alguien te resta energía o te desalienta, aléjalo: necesitas personas que sumen. El Arcángel Uriel será tu aliado para atraer confianza, riqueza y cierres exitosos: pídele por negocios y estabilidad.

Géminis

Géminis recibe el As de Oros, carta de oportunidades materiales y progreso. Mantener la discreción sobre tus planes ha resultado beneficioso: evita comentar metas y deja que la buena energía fluya. El miércoles será un día cabalístico y propicio, incluso para procedimientos estéticos o médicos. Tu punto débil son las rodillas y las piernas: evita esfuerzos excesivos y revisa dolores o caídas con un profesional.

El As de Oros anima al ahorro y a construir patrimonio; estás preparando un viaje de fin de año y conviene conservar estabilidad económica. Evita dejarte influenciar por chismes laborales: mantén la distancia de quienes intentan minar tu ánimo.

Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 11, 32 y 60; los colores que te favorecen son blanco y azul. En el amor, si estás en pareja, permanece atento a celos; si estás soltero, signos compatibles serán Acuario, Libra y Escorpión. Invoca al Arcángel Metatrón para fortalecer la protección y pedir valentía contra energías negativas.

Cáncer

La carta de La Estrella anuncia una semana para brillar: tras días difíciles, Cáncer encuentra alineadas las energías cósmicas para el triunfo y la reinvención. Se avecinan ingresos extra, oportunidades para pagar deudas y liberación de cargas emocionales, es momento de dejar atrás amores del pasado y culpas.

El lunes será tu día más favorable, con la posibilidad de recibir una oferta laboral sin buscarla.

Atiende la salud digestiva: estómago, intestinos y gastritis pueden ser áreas sensibles, vinculadas a emociones acumuladas; cuida la dieta y busca calma emocional.

Las cartas sugieren estudiar áreas como comunicaciones, diseño o salud. Llegan golpes de suerte con los números 04, 15 y 21, y tus colores son amarillo y negro. En el amor, la compatibilidad aparece con Piscis, Acuario y Escorpión, y el Arcángel Gabriel te instruye a mantener la fe y la confianza al cerrar contratos o emprender proyectos; pide y un deseo podría cumplirse rápidamente.

Leo

Leo tiene la carta del Loco, que simboliza nuevos comienzos y la necesidad de actuar con convicción. Esta semana pide madurez: prioriza tu bienestar, no disperses energía y evita prestar dinero o bienes. Es recomendable moverte físicamente —ejercicio, caminatas— para combatir la tendencia a la depresión, angustia o sobrepensamiento; tu cerebro y tu equilibrio emocional requieren atención.

El martes será un día cabalístico para resolver asuntos legales y laborales. Considera volver a estudiar —medicina, idiomas o relaciones públicas— y establecer fuentes alternativas de ingreso. Tus números de la suerte son 16, 17 y 28, y los colores favorecedores blanco y azul.

El surgimiento del unicornio en la lectura promete fortaleza, crecimiento y estabilidad económica. Si estás en pareja, maneja celos y evita escalar conflictos; si estás soltero, la compatibilidad viene con Libra, Sagitario y Acuario. El Arcángel Rafael recomienda limpiezas energéticas: rituales simbólicos, oraciones y depuración del entorno para cortar con la toxicidad.

Virgo

Virgo enfrenta la carta de La Torre, indicadora de cambios estructurales que, aunque disruptivos, construyen el futuro. Este signo, metódico y previsivo, está en una semana de mucho trabajo y posibles renegociaciones contractuales que podrían mejorar sueldo y prestaciones; el viernes será un día cabalístico con una sorpresa económica.

Es un momento propicio para retomar estudios o cursos en liderazgo, ventas o gastronomía, y se recomienda atender la salud renal: riñones, vesícula y riesgos de infecciones necesitan control médico.

Las cartas aconsejan pagar deudas y sanar la economía; además, presta atención a las personas que te mienten o manipulan: el problema radica en que, a veces, tú les crees. Tus números mágicos son 30, 37 y 41, y los colores que te acompañan verde y amarillo.

En el amor, si estás soltero, signos compatibles serán Cáncer, Capricornio y Tauro.

Libra

La carta de la Rueda de la Fortuna coloca a Libra en una semana de ascenso y crecimiento. Es momento de mirar hacia adelante y no volver la vista al pasado. El martes será tu mejor día: una sorpresa amorosa o profesional te llenará de alegría y renovará la confianza en ti mismo. Este tránsito astrológico sugiere estabilidad, madurez y el comienzo de una etapa próspera.

El tarot aconseja ahorrar y construir patrimonio, además de continuar cultivando el conocimiento —la base de tu éxito— a través de estudios, idiomas o tecnología. La energía del progreso te acompañará, y es buen momento para hacerte un regalo personal, como un perfume o un reloj, que simbolice el valor de tu esfuerzo.

La familia te buscará en estos días: acepta la invitación, pues su presencia será un recordatorio de amor y apoyo. En la salud, se advierten molestias en cuello y espalda alta, además de agotamiento físico. Dormir mejor, hidratarse y ejercitarse ayudarán a liberar tensiones. Tus números mágicos son 03, 06 y 13, y los colores propicios blanco y negro, reflejo de evolución y equilibrio.

Tus signos compatibles serán Aries, Tauro y Géminis, y el Arcángel Miguel será tu protector. Su mensaje es claro: paciencia, constancia y limpieza espiritual. Miguel te ayudará a cortar energías negativas, cerrar ciclos y alejar malas intenciones.

Escorpión

El As de Bastos ilumina a Escorpión con energía renovadora en su temporada de cumpleaños. Se avecina una semana de reinvención personal y fuerza creativa. El jueves será tu mejor día: podrías recibir un regalo inesperado o la propuesta de un nuevo proyecto laboral.

Las cartas anuncian también la reapertura de negocios o empleos pausados, mientras se recomienda cuidar la salud digestiva: estómago, páncreas y riñones pueden mostrar inflamación si no se regula la alimentación. Evita excesos y mantente activo.

Esta etapa de cumpleaños te impulsa a dejar atrás el pasado y vivir el presente con autenticidad. Llegará una recompensa laboral y nuevas oportunidades profesionales, especialmente en áreas de leyes, relaciones públicas o comercio internacional. Tus números mágicos son 07, 09 y 12, y tus colores naranja y blanco, símbolos de fuerza y creatividad.

En el amor, es momento de sinceridad y madurez: evita relaciones que te desgasten. Los signos Piscis, Tauro y Cáncer serán tus compañeros más compatibles.

El Arcángel Uriel será tu guía espiritual, ayudándote a fortalecer la fe, proteger tus finanzas y liberarte de malas amistades. Descansa, duerme bien y conserva solo lo que te hace crecer.

Sagitario

La carta del Juicio trae a Sagitario una semana de orden y renovación. Es momento de arreglar documentos, pagos y pendientes, pues los astros favorecen la regularización y la estabilidad. El lunes será tu día de mayor energía, pero también el más sensible a conflictos: evita discusiones y no respondas provocaciones; aléjate del drama y protege tu paz.

Esta semana llegarán trabajo extra, juntas y trámites importantes, pero también una invitación para viajar con motivo de tu cumpleaños. Cuida la salud respiratoria —garganta, pulmones y vías respiratorias— y evita el estrés físico. Tus números mágicos son 18, 29 y 53, con cinco golpes de suerte.

El color azul con blanco te aportará serenidad. Si estás casado, puede surgir la noticia de un embarazo; si estás soltero, el amor se acercará a través de Aries, Géminis o Leo. Las cartas complementarias —“Sanar el corazón” y “Revelación divina”— anuncian una comprensión profunda que te permitirá perdonar, soltar y avanzar.

El Arcángel Miguel será tu protector, encargado de cortar brujerías, fraudes y energías pesadas. Abre los ojos antes de firmar documentos o cerrar negocios. La lección de la semana es clara: sanar el corazón abre la puerta a una nueva vida.

Capricornio

El Mago anuncia una semana poderosa para Capricornio. Nuevos comienzos, ideas y proyectos toman forma. El jueves 13 de noviembre será tu día más favorable: recibirás una propuesta laboral o ingreso inesperado. La energía del Mago pide actuar con inteligencia y dominio propio, especialmente sobre los vicios o excesos: alcohol, cigarro, comida o pereza mental.

Ejercicio, descanso y equilibrio son esenciales para sostener tu ritmo de crecimiento. El tarot te invita a no confiar tus planes a nadie: la discreción será tu mayor protección. Cinco golpes de suerte llegan con los números 05, 16 y 19, y los colores blanco y azul refuerzan la claridad y estabilidad.

Haz un inventario personal y económico: quédate con lo bueno, suelta lo que ya no sirve. Estás en una etapa de expansión, por lo que estudiar idiomas o actualizarte profesionalmente potenciará tu desarrollo.

En el amor, los signos Tauro, Virgo y Aries serán tus aliados. Evita los celos y fomenta la confianza mutua. La carta adicional promete “un regalo de Dios”, una bendición que transformará tu entorno.

El Arcángel Gabriel te acompañará, guiándote hacia el equilibrio. Su mensaje es simple: modera los extremos, busca la armonía y acepta las oportunidades que el destino te entrega, como contratos o trámites migratorios.

Acuario

El Ermitaño marca una semana de soluciones y comprensión profunda para Acuario. Por fin se resolverán los problemas que venías arrastrando. Es momento de dejar atrás la culpa y mirar hacia el futuro con madurez. El miércoles será tu día más afortunado, con posibilidades de trabajo nuevo o ingresos extra.

Las cartas anuncian también cambios en el hogar: mudanza o renovación del espacio para encontrar mayor paz. Adoptar una mascota será terapéutico, ya que tu punto débil es la mente: evita el exceso de pensamientos, ansiedad o estrés.

Tus números mágicos son 08, 26 y 57, y los colores naranja y amarillo atraerán abundancia. Una propuesta laboral internacional podría presentarse antes de fin de año. En el amor, se acercarán Leo, Géminis y Libra con posibilidades de estabilidad.



El Arcángel Miguel será tu guardián esta semana, transformando lo negativo en positivo y protegiendo tus caminos. Ora con fe: su energía te devolverá claridad y poder interior.

Piscis

El Sol ilumina a Piscis con una semana de éxito, salud y renovación interior. Es tiempo de sanar cuerpo y alma, liberarte de culpas y cerrar ciclos con amores del pasado. Tu mejor día será el martes, cuando recibirás una sorpresa económica o un bono que te permitirá mejorar tu entorno.

Tus números mágicos son 20, 31 y 77, con cinco golpes de suerte; los colores rojo y naranja impulsarán el éxito y la vitalidad.

Si estás casado, podrías recibir la noticia de un embarazo; si estás soltero, el amor llega desde Virgo, Escorpión o Cáncer. Se recomienda estudiar temas de nutrición, gastronomía o bebidas, ideales para abrir un negocio propio.

Las cartas revelan la llegada de “un gran amor” y el deber de purificar tu energía. Adopta una mascota y organiza tus tiempos: la productividad te traerá calma.

El Arcángel Metatrón será tu guía y protector contra envidias o malas energías. Le concederá a Piscis un milagro largamente esperado, recordándole que la luz interior siempre vence a la oscuridad.

