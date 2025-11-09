Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 10 al 14 de noviembre

La carta del Emperador coloca a Aries en un lugar de poder: liderazgo, fortaleza y autoridad. No obstante, la baraja advierte sobre una vulnerabilidad reciente frente a chismes, intrigas y envidias; por eso el consejo es contundente: aléjate del caos y de personas negativas que intenten copiarte o menoscabar tu esfuerzo. En lo laboral estás en un momento crucial: tu calidad, esfuerzo y capacidad de mando están en juego; mantén la determinación y protege tu reputación.La lectura promete crecimiento y abundancia, el jueves 13 de noviembre será tu día más favorable, con cambios positivos en el trabajo y la llegada de un ingreso extra. Puede reaparecer un amor del pasado o alguien del extranjero que busque reconciliación; la decisión dependerá de ti.Es fundamental que sigas formándote: estudiar, leer y actualizarte fortalecerá tus oportunidades. Recibirás cinco golpes de suerte ligados a los números 23, 42 y 55; los colores favorables son naranja y rojo. El Arcángel Miguel será tu protector contra malas vibras y envidias, y la presencia simbólica del unicornio anuncia una propuesta laboral o de negocio que traerá estabilidad y solución a asuntos legales. Conserva dinero, amplía conocimientos e impulsa planes de largo plazo: patrimonio y estabilidad están en la agenda.La carta del Mundo invita a Tauro a preparar maletas: es tiempo de crecimiento económico, desarrollo personal y viajes —posiblemente para finales de año—. Esta semana será intensa en lo laboral: juntas, cierres de contratos, auditorías y revisiones que, según las cartas, culminarán favorablemente; el martes será tu mejor día. Tauro demuestra una inclinación natural al trabajo profesional y al éxito, aunque debe evitar seducciones peligrosas: los amores prohibidos no favorecen su estabilidad emocional. Se recomienda actualización en áreas como inteligencia artificial, ingeniería o comunicación; podrían también avanzar trámites de residencia o papelería migratoria. Llegan tres golpes de suerte con los números 20, 34 y 68, y tus colores de la semana son amarillo y azul. Cuida la garganta y vías respiratorias; si alguien te resta energía o te desalienta, aléjalo: necesitas personas que sumen. El Arcángel Uriel será tu aliado para atraer confianza, riqueza y cierres exitosos: pídele por negocios y estabilidad.Géminis recibe el As de Oros, carta de oportunidades materiales y progreso. Mantener la discreción sobre tus planes ha resultado beneficioso: evita comentar metas y deja que la buena energía fluya. El miércoles será un día cabalístico y propicio, incluso para procedimientos estéticos o médicos. Tu punto débil son las rodillas y las piernas: evita esfuerzos excesivos y revisa dolores o caídas con un profesional.El As de Oros anima al ahorro y a construir patrimonio; estás preparando un viaje de fin de año y conviene conservar estabilidad económica. Evita dejarte influenciar por chismes laborales: mantén la distancia de quienes intentan minar tu ánimo.Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 11, 32 y 60; los colores que te favorecen son blanco y azul. En el amor, si estás en pareja, permanece atento a celos; si estás soltero, signos compatibles serán Acuario, Libra y Escorpión. Invoca al Arcángel Metatrón para fortalecer la protección y pedir valentía contra energías negativas.La carta de La Estrella anuncia una semana para brillar: tras días difíciles, Cáncer encuentra alineadas las energías cósmicas para el triunfo y la reinvención. Se avecinan ingresos extra, oportunidades para pagar deudas y liberación de cargas emocionales, es momento de dejar atrás amores del pasado y culpas.El lunes será tu día más favorable, con la posibilidad de recibir una oferta laboral sin buscarla. Atiende la salud digestiva: estómago, intestinos y gastritis pueden ser áreas sensibles, vinculadas a emociones acumuladas; cuida la dieta y busca calma emocional.Las cartas sugieren estudiar áreas como comunicaciones, diseño o salud. Llegan golpes de suerte con los números 04, 15 y 21, y tus colores son amarillo y negro. En el amor, la compatibilidad aparece con Piscis, Acuario y Escorpión, y el Arcángel Gabriel te instruye a mantener la fe y la confianza al cerrar contratos o emprender proyectos; pide y un deseo podría cumplirse rápidamente.Leo tiene la carta del Loco, que simboliza nuevos comienzos y la necesidad de actuar con convicción. Esta semana pide madurez: prioriza tu bienestar, no disperses energía y evita prestar dinero o bienes. Es recomendable moverte físicamente —ejercicio, caminatas— para combatir la tendencia a la depresión, angustia o sobrepensamiento; tu cerebro y tu equilibrio emocional requieren atención.El martes será un día cabalístico para resolver asuntos legales y laborales. Considera volver a estudiar —medicina, idiomas o relaciones públicas— y establecer fuentes alternativas de ingreso. Tus números de la suerte son 16, 17 y 28, y los colores favorecedores blanco y azul.El surgimiento del unicornio en la lectura promete fortaleza, crecimiento y estabilidad económica. Si estás en pareja, maneja celos y evita escalar conflictos; si estás soltero, la compatibilidad viene con Libra, Sagitario y Acuario. El Arcángel Rafael recomienda limpiezas energéticas: rituales simbólicos, oraciones y depuración del entorno para cortar con la toxicidad.Virgo enfrenta la carta de La Torre, indicadora de cambios estructurales que, aunque disruptivos, construyen el futuro. Este signo, metódico y previsivo, está en una semana de mucho trabajo y posibles renegociaciones contractuales que podrían mejorar sueldo y prestaciones; el viernes será un día cabalístico con una sorpresa económica.Es un momento propicio para retomar estudios o cursos en liderazgo, ventas o gastronomía, y se recomienda atender la salud renal: riñones, vesícula y riesgos de infecciones necesitan control médico.Las cartas aconsejan pagar deudas y sanar la economía; además, presta atención a las personas que te mienten o manipulan: el problema radica en que, a veces, tú les crees. Tus números mágicos son 30, 37 y 41, y los colores que te acompañan verde y amarillo.En el amor, si estás soltero, signos compatibles serán Cáncer, Capricornio y Tauro. La carta de la Rueda de la Fortuna coloca a Libra en una semana de ascenso y crecimiento. Es momento de mirar hacia adelante y no volver la vista al pasado. El martes será tu mejor día: una sorpresa amorosa o profesional te llenará de alegría y renovará la confianza en ti mismo. Este tránsito astrológico sugiere estabilidad, madurez y el comienzo de una etapa próspera.El tarot aconseja ahorrar y construir patrimonio, además de continuar cultivando el conocimiento —la base de tu éxito— a través de estudios, idiomas o tecnología. La energía del progreso te acompañará, y es buen momento para hacerte un regalo personal, como un perfume o un reloj, que simbolice el valor de tu esfuerzo.La familia te buscará en estos días: acepta la invitación, pues su presencia será un recordatorio de amor y apoyo. En la salud, se advierten molestias en cuello y espalda alta, además de agotamiento físico. Dormir mejor, hidratarse y ejercitarse ayudarán a liberar tensiones. Tus números mágicos son 03, 06 y 13, y los colores propicios blanco y negro, reflejo de evolución y equilibrio.Tus signos compatibles serán Aries, Tauro y Géminis, y el Arcángel Miguel será tu protector. Su mensaje es claro: paciencia, constancia y limpieza espiritual. Miguel te ayudará a cortar energías negativas, cerrar ciclos y alejar malas intenciones.El As de Bastos ilumina a Escorpión con energía renovadora en su temporada de cumpleaños. Se avecina una semana de reinvención personal y fuerza creativa. El jueves será tu mejor día: podrías recibir un regalo inesperado o la propuesta de un nuevo proyecto laboral.Las cartas anuncian también la reapertura de negocios o empleos pausados, mientras se recomienda cuidar la salud digestiva: estómago, páncreas y riñones pueden mostrar inflamación si no se regula la alimentación. Evita excesos y mantente activo.Esta etapa de cumpleaños te impulsa a dejar atrás el pasado y vivir el presente con autenticidad. Llegará una recompensa laboral y nuevas oportunidades profesionales, especialmente en áreas de leyes, relaciones públicas o comercio internacional. Tus números mágicos son 07, 09 y 12, y tus colores naranja y blanco, símbolos de fuerza y creatividad.En el amor, es momento de sinceridad y madurez: evita relaciones que te desgasten. Los signos Piscis, Tauro y Cáncer serán tus compañeros más compatibles. El Arcángel Uriel será tu guía espiritual, ayudándote a fortalecer la fe, proteger tus finanzas y liberarte de malas amistades. Descansa, duerme bien y conserva solo lo que te hace crecer.La carta del Juicio trae a Sagitario una semana de orden y renovación. Es momento de arreglar documentos, pagos y pendientes, pues los astros favorecen la regularización y la estabilidad. El lunes será tu día de mayor energía, pero también el más sensible a conflictos: evita discusiones y no respondas provocaciones; aléjate del drama y protege tu paz.Esta semana llegarán trabajo extra, juntas y trámites importantes, pero también una invitación para viajar con motivo de tu cumpleaños. Cuida la salud respiratoria —garganta, pulmones y vías respiratorias— y evita el estrés físico. Tus números mágicos son 18, 29 y 53, con cinco golpes de suerte.El color azul con blanco te aportará serenidad. Si estás casado, puede surgir la noticia de un embarazo; si estás soltero, el amor se acercará a través de Aries, Géminis o Leo. Las cartas complementarias —“Sanar el corazón” y “Revelación divina”— anuncian una comprensión profunda que te permitirá perdonar, soltar y avanzar.El Arcángel Miguel será tu protector, encargado de cortar brujerías, fraudes y energías pesadas. Abre los ojos antes de firmar documentos o cerrar negocios. La lección de la semana es clara: sanar el corazón abre la puerta a una nueva vida.El Mago anuncia una semana poderosa para Capricornio. Nuevos comienzos, ideas y proyectos toman forma. El jueves 13 de noviembre será tu día más favorable: recibirás una propuesta laboral o ingreso inesperado. La energía del Mago pide actuar con inteligencia y dominio propio, especialmente sobre los vicios o excesos: alcohol, cigarro, comida o pereza mental.Ejercicio, descanso y equilibrio son esenciales para sostener tu ritmo de crecimiento. El tarot te invita a no confiar tus planes a nadie: la discreción será tu mayor protección. Cinco golpes de suerte llegan con los números 05, 16 y 19, y los colores blanco y azul refuerzan la claridad y estabilidad.Haz un inventario personal y económico: quédate con lo bueno, suelta lo que ya no sirve. Estás en una etapa de expansión, por lo que estudiar idiomas o actualizarte profesionalmente potenciará tu desarrollo.En el amor, los signos Tauro, Virgo y Aries serán tus aliados. Evita los celos y fomenta la confianza mutua. La carta adicional promete “un regalo de Dios”, una bendición que transformará tu entorno.El Arcángel Gabriel te acompañará, guiándote hacia el equilibrio. Su mensaje es simple: modera los extremos, busca la armonía y acepta las oportunidades que el destino te entrega, como contratos o trámites migratorios.El Ermitaño marca una semana de soluciones y comprensión profunda para Acuario. Por fin se resolverán los problemas que venías arrastrando. Es momento de dejar atrás la culpa y mirar hacia el futuro con madurez. El miércoles será tu día más afortunado, con posibilidades de trabajo nuevo o ingresos extra.Las cartas anuncian también cambios en el hogar: mudanza o renovación del espacio para encontrar mayor paz. Adoptar una mascota será terapéutico, ya que tu punto débil es la mente: evita el exceso de pensamientos, ansiedad o estrés.Tus números mágicos son 08, 26 y 57, y los colores naranja y amarillo atraerán abundancia. Una propuesta laboral internacional podría presentarse antes de fin de año. En el amor, se acercarán Leo, Géminis y Libra con posibilidades de estabilidad. El Arcángel Miguel será tu guardián esta semana, transformando lo negativo en positivo y protegiendo tus caminos. Ora con fe: su energía te devolverá claridad y poder interior.El Sol ilumina a Piscis con una semana de éxito, salud y renovación interior. Es tiempo de sanar cuerpo y alma, liberarte de culpas y cerrar ciclos con amores del pasado. Tu mejor día será el martes, cuando recibirás una sorpresa económica o un bono que te permitirá mejorar tu entorno.Tus números mágicos son 20, 31 y 77, con cinco golpes de suerte; los colores rojo y naranja impulsarán el éxito y la vitalidad.Si estás casado, podrías recibir la noticia de un embarazo; si estás soltero, el amor llega desde Virgo, Escorpión o Cáncer. Se recomienda estudiar temas de nutrición, gastronomía o bebidas, ideales para abrir un negocio propio.Las cartas revelan la llegada de “un gran amor” y el deber de purificar tu energía. Adopta una mascota y organiza tus tiempos: la productividad te traerá calma.El Arcángel Metatrón será tu guía y protector contra envidias o malas energías. Le concederá a Piscis un milagro largamente esperado, recordándole que la luz interior siempre vence a la oscuridad.Con información de Mhoni VidenteMF