Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 16 al 20 de marzo

Los horóscopos de la semana del 16 al 20 de marzo de Mhoni Vidente llegan con mensajes del tarot y de las energías astrales que pueden influir en cada signo del zodiaco.

Durante estos días, las cartas señalan cambios, decisiones en el trabajo, movimientos en el amor y algunas oportunidades económicas para varios signos.

A continuación te compartimos las predicciones para cada signo:

Aries

El signo de Aries se encuentra bajo la influencia de las cartas de oros, un símbolo claro de estabilidad, abundancia y crecimiento. La suerte continúa acompañándote y además te acercas a una etapa muy positiva, especialmente conforme se aproxima tu temporada de cumpleaños después del 21 de marzo.

El 19 de marzo se perfila como tu mejor día, con posibilidades de éxito en cambios laborales, transformaciones personales o incluso un cambio de imagen. También es un buen momento para reinventarte y tomar decisiones que impulsen tu desarrollo.

Sin embargo, las cartas advierten que debes prestar atención a tu salud, ya que el estómago podría ser tu punto débil. Problemas como gastritis o molestias intestinales podrían aparecer si no cuidas tu alimentación o el estrés.

En el ámbito económico, se vislumbran oportunidades para iniciar un negocio o fortalecer proyectos laborales. Además, podría llegar un dinero pendiente o una deuda que te pagarán. Tus números mágicos son 10, 26 y 33, mientras que tus colores de la suerte serán el rojo y el blanco.

En el amor, los signos compatibles que podrían acercarse a tu vida son Capricornio, Leo y Virgo.

Tauro

Para Tauro aparece la carta de la estrella, una señal de brillo personal, recompensas y crecimiento. El 18 de marzo será un día clave, ya que podrías recibir una propuesta laboral o un ascenso que mejore tus ingresos.

En el terreno sentimental, el tarot anuncia oportunidades importantes. Podría surgir un amor compatible, una relación más estable o incluso una propuesta formal de pareja.

No obstante, las cartas recomiendan protegerte de las envidias y las intrigas de personas cercanas. Mantener discreción y cuidar tu energía será clave durante estos días.

También se avecinan cambios laborales importantes dentro de tu entorno de trabajo, aunque todo indica que saldrás bien librado. Incluso podrías comenzar trámites relacionados con viajes o documentación para salir al extranjero.

Tus números de la suerte son 11, 18 y 29, mientras que los colores que te favorecerán serán el azul y el naranja.

Géminis

La carta de la torre indica que Géminis atraviesa una etapa de reconstrucción personal y profesional. Es momento de dejar atrás pensamientos negativos y concentrarte en construir un futuro más sólido.

El 17 de marzo será un día determinante, ya que podría llegar un dinero extra o el pago de algo pendiente, lo que te permitirá resolver deudas o compromisos económicos.

También se presentan cambios laborales importantes, por lo que conviene prepararte para nuevas oportunidades o incluso considerar un nuevo rumbo profesional.

En cuanto a la salud, el punto débil estará relacionado con huesos y articulaciones, por lo que se recomienda cuidar la alimentación y consumir más calcio.

Tus números mágicos serán 13, 17 y 26, y los colores que te favorecerán son el blanco y el azul. En el amor, los signos compatibles serán Libra, Escorpión y Acuario.

Cáncer

El tarot señala para Cáncer la carta del loco, símbolo de libertad, nuevos caminos y buena fortuna. El 16 de marzo podría traerte un dinero extra o una sorpresa económica que te dará tranquilidad.

La energía de la primavera favorece especialmente a este signo, por lo que es probable que experimentes una etapa de crecimiento y abundancia.

Las cartas también sugieren ser discreto con tus planes y proyectos, ya que no todas las personas a tu alrededor desean verte triunfar.

En temas de salud, se recomienda cuidar órganos como hígado, riñones o páncreas, además de evitar pensamientos negativos relacionados con enfermedades.

Tus números de la suerte serán 21, 22 y 66, mientras que los colores que atraerán buena energía son el amarillo y el verde. En el amor, podrían aparecer conexiones con Piscis, Acuario o Capricornio.

Leo

Leo se encuentra bajo la influencia de una carta asociada con el dinero rápido y los golpes de suerte. El 20 de marzo será tu mejor día, con probabilidades de recibir ingresos inesperados o incluso ganar en juegos de azar.

Sin embargo, el tarot también aconseja tener cuidado con fraudes o personas que pidan dinero prestado. Mantener los ojos abiertos será fundamental durante esta semana.

El trabajo traerá muchas reuniones, oportunidades y contactos importantes que podrían impulsar tu crecimiento profesional.

En cuanto a la salud, el insomnio y las molestias en la espalda baja podrían presentarse, por lo que conviene mejorar hábitos de descanso y alimentación.

Tus números mágicos son 20, 27 y 39, y tus colores de la suerte serán el rojo y el azul. En el amor, los signos compatibles serán Aries, Acuario y Sagitario.

Virgo

Virgo recibe la influencia del as de copas, una carta relacionada con emociones, familia y estabilidad. Durante esta semana será importante cuidar tu entorno cercano y evitar involucrarte en problemas ajenos.

El 18 de marzo será tu mejor día, con posibilidades de viajes o encuentros familiares. Sin embargo, el tarot aconseja priorizar el ahorro y la estabilidad económica antes de realizar gastos innecesarios.

También se vislumbra la oportunidad de construir patrimonio, ya sea a través de la compra de una casa, terreno o inversión importante.

En temas de salud, el punto vulnerable será el estrés y la ansiedad, por lo que se recomienda realizar ejercicio, meditar o buscar actividades que te ayuden a relajarte.

Tus números de la suerte serán 15, 32 y 37, y tus colores favorables serán el verde y el blanco. En el amor, podrían surgir conexiones con Escorpión, Capricornio y Tauro.

Libra

Para Libra aparece la carta del juicio, símbolo de decisiones importantes y recompensas por el esfuerzo realizado. Durante esta semana el signo experimentará una etapa de crecimiento económico y mayor estabilidad, con el 20 de marzo como su día más favorable.

Las cartas recomiendan aprovechar este momento para renovar la imagen personal, cambiar de look o comprar ropa que ayude a proyectar una actitud más segura y positiva. Libra, conocido por su sentido de equilibrio y belleza, también destaca en áreas como la comunicación, la psicología o la enseñanza, por lo que se sugiere seguir preparándose académicamente.

En el trabajo podrían presentarse reajustes o cambios de personal, pero las cartas indican que saldrás bien librado de cualquier movimiento laboral. En cuanto a la salud, el punto vulnerable será tobillos y rodillas, por lo que se recomienda evitar cargar peso o realizar movimientos bruscos.

Tus números de la suerte son 02, 25 y 29, mientras que los colores que te favorecerán serán el azul y el amarillo. En el amor, los signos compatibles serán Sagitario, Acuario y Géminis.

Escorpión

El tarot señala para Escorpión la carta del sol, una señal clara de brillo personal, crecimiento y oportunidades para reinventarse. El 19 de marzo será tu mejor día, ideal para tomar decisiones importantes o iniciar nuevos proyectos.

Las cartas invitan a dejar atrás el miedo a los cambios y apostar por una vida más plena. En el ámbito sentimental, el mensaje es claro: el amor verdadero debe aceptarte tal como eres, con virtudes y defectos, por lo que si una relación no aporta estabilidad es momento de reconsiderarla.

En la salud, se recomienda cuidar garganta, pulmones y dolores de cabeza, además de protegerse de virus o contagios. También es importante evitar chismes o conflictos laborales.

Tus números mágicos son 04, 12 y 15, y los colores de la suerte serán el naranja y el blanco. En el amor, los signos compatibles serán Virgo, Cáncer y Piscis.

Sagitario

La carta de la templanza marca para Sagitario una etapa de equilibrio y crecimiento. Las oportunidades de desarrollo profesional y económico están presentes, pero el reto será mantener la mente clara y evitar autosabotearse con dudas o temores.

El 17 de marzo será el día más favorable de la semana, especialmente para recibir pagos pendientes o concretar negocios que estaban en pausa.

También se sugiere aprovechar este periodo para estudiar algo nuevo o considerar proyectos relacionados con liderazgo, comercio o relaciones públicas. Incluso iniciar un pequeño negocio podría traer buenos resultados.

En la salud, se recomienda cuidar dientes, garganta y pulmones. Tus números de la suerte serán 06, 08 y 09, mientras que los colores que te favorecerán serán el rojo y el amarillo.

En el amor, los signos compatibles serán Acuario, Aries y Leo.

Capricornio

Capricornio recibe la influencia de la carta del mago, que simboliza manifestación, poder personal y oportunidades para alcanzar metas importantes. El 20 de marzo será tu mejor día, con posibilidades de crecimiento económico y negocios con personas del extranjero.

Las cartas indican que es un buen momento para mejorar tu entorno personal, invertir en tu hogar o comprar artículos que te ayuden a vivir con mayor comodidad.

No obstante, se recomienda prestar atención a los excesos o hábitos que puedan convertirse en vicios, como el consumo de alcohol o el desorden en los horarios de descanso.

Tus números mágicos serán 01, 19 y 24, mientras que los colores que te traerán buena energía serán el azul y el blanco. En el amor, los signos compatibles serán Aries, Tauro y Géminis.

Acuario

Para Acuario aparece la carta del mundo, que simboliza cierre de ciclos, éxito y nuevas oportunidades. El 18 de marzo será un día especialmente positivo, con posibilidades de mejorar la estabilidad económica o recibir ingresos adicionales.

Las cartas indican que el signo está atravesando un proceso de renovación personal, dejando atrás relaciones y situaciones negativas para enfocarse en su crecimiento.

Sin embargo, se recomienda cuidar la salud emocional, ya que la angustia, el insomnio o la ansiedad podrían convertirse en el punto débil durante estos días.

Tus números de la suerte serán 07, 16 y 23, y los colores que atraerán energía positiva serán el verde y el amarillo. En el amor, los signos compatibles serán Libra, Leo y Géminis.

Piscis

Piscis recibe la carta de la rueda de la fortuna, símbolo de cambios favorables, suerte y oportunidades. Además, al encontrarse en su temporada de cumpleaños, la energía positiva se intensifica, especialmente el 19 de marzo.

Las cartas indican que este signo ha aprendido importantes lecciones al dejar atrás relaciones o amistades que no le permitían avanzar, lo que abre paso a una etapa de mayor claridad emocional.

Durante la semana podría llegar un dinero extra, un regalo inesperado o noticias positivas relacionadas con el trabajo o estudios.

En el ámbito de la salud se recomienda cuidar pies, tobillos y rodillas, evitando cargar peso o realizar movimientos bruscos.

Tus números mágicos serán 03, 05 y 30, mientras que los colores que te favorecerán serán el azul y el amarillo. En el amor, los signos compatibles serán Aries, Cáncer y Libra.

Con información de Mhoni Vidente

MF