Domósfera abre sus puertas con experiencias inmersivas gratuitas en el Auditorio Benito Juárez

El Auditorio Benito Juárez sumará desde esta semana una nueva atracción a su oferta de entretenimiento. Se trata de Domósfera Jalisco, un complejo de experiencias inmersivas que apuesta por la tecnología, los contenidos audiovisuales y las actividades familiares para transformar el recinto en un espacio con programación permanente más allá de los grandes eventos.

La presentación oficial se realizó este martes como parte de las actividades de “Vibra Jalisco” Zona Fan. La directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Lorena Martínez destacó que el proyecto busca ofrecer alternativas para públicos de distintas edades y aprovechar la infraestructura del recinto durante todo el año.

“Tenemos dos aquí en el Auditorio Benito Juárez y es una nueva experiencia para la gente que nos visita, tiene una altísima calidad de proyección y de audio que nos permitirá llevar a cabo muchas experiencias para las familias, para los niños, pero también darle contenido todo el año a este recinto”.

La funcionaria explicó que el acceso al espacio comenzará este jueves y que en determinados horarios la entrada será gratuita. Los horarios serán anunciados a través de las redes sociales de la Agencia Estatal de Entretenimiento.

“Habrá horarios que comunicaremos a través de las redes de la agencia estatal de entretenimiento en que la entrada será absolutamente gratuita para que la gente que llegue al auditorio solamente tenga que formarse y pueda ingresar”.

Características de la Domósfera

Domósfera está integrada por dos estructuras geodésicas de gran formato. La más grande cuenta con capacidad para recibir alrededor de 350 personas, mientras que la segunda podrá albergar a unas 80. Sin embargo, Martínez señaló que el objetivo principal será garantizar una experiencia cómoda para los asistentes.

“No tenemos ninguna prisa por llenarlo; por el contrario, queremos que se disfrute ampliamente la experiencia”.

Además de su programación cotidiana, el proyecto contempla contenidos especiales para las próximas Fiestas de Octubre, con la intención de recuperar elementos de la memoria colectiva del recinto y acercarlos a las nuevas generaciones mediante herramientas tecnológicas.

“Estamos preparando también un contenido especial para conectar con lo que antiguamente fue la Canica Azul. Queremos que las nuevas generaciones sigan conservando esa parte de la experiencia, pero que también podamos tener la parte tecnológica para que los niños despierten mucho mejor su interés”.

Inversión pública con visión de futuro

La inversión destinada a las dos estructuras ronda los 30 millones de pesos por cada una. Según explicó la directora, forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer al Auditorio Benito Juárez como un espacio público dedicado al entretenimiento y la cultura.

“Esta infraestructura es parte de toda esta inversión que se ha hecho alrededor del Benito Juárez. Una de las cosas que queremos es que se convierta en un ingreso para el estado y que siga conservando el carácter de lo público. Tenemos ya muchos centros de entretenimiento y eso está muy bien porque Jalisco es potencia en el entretenimiento, pero tenemos que seguir conservando uno que sea del estado y que tenga el nivel de dignidad que requiere Guadalajara”.

La Domósfera busca convertirse en el primer recinto de domos geodésicos proyectables de última generación en Latinoamérica. Su oferta incluirá documentales educativos, contenidos infantiles, experiencias artísticas y de bienestar, propuestas sensoriales y producciones originales desarrolladas especialmente para el espacio.

La infraestructura incorpora un domo horizontal de 21 metros con proyección en cúpula y horizonte, un domo de “super realidad” de 14 metros con proyección en paredes y piso, además de una zona de exposiciones de aproximadamente dos mil metros cuadrados.

Entretenimiento para toda la familia

En el domo de menor diámetro se proyectarán imágenes y música que construyen un entorno sensorial vinculado a la tradición y contemporaneidad jalisciense, el cual tendrá capacidad para recibir hasta 70 personas, divididas en seis grupos cada hora.

En el segundo domo, el de mayor formato, se presentará contenidos en cinco categorías para toda la familia, que son Aprende, Wellness, Imagina, Diviértete e Inspírate, destacando “Planeta Asombroso”, exploración de ecosistemas, y fenómenos naturales; y “GOPAL” Valores, aventura y humor infantil.

NG