El director del controvertido documental “Melania” (sobre el papel de Melania Trump como primera dama estadounidense), Brett Ratner, aparece junto a una joven en uno de los documentos desclasificados de los llamados “archivos Epstein”, según destaca la cadena británica BBC.

En una fotografía sin datar que fue hecha pública como parte de las investigaciones, Ratner aparece abrazando por la cintura a una joven, ambos sentados en un sofá junto a Jeffrey Epstein y a otra joven. Las dos mujeres tienen el rostro cubierto, por lo que es imposible saber su edad.

Esa fotografía, la más elocuente, forma parte de otro grupo de imágenes donde Ratner aparece en lo que parece ser una de las mansiones de Epstein, en solitario, junto al millonario pederasta o en compañía de otras mujeres, éstas siempre con el rostro censurado para proteger su identidad.

Ratner, que ahora tiene 56 años, ha dirigido la serie de películas de “Rush Hour”, así como “X-Men: The last stand”.

En el pasado se ha enfrentado a acusaciones de comportamientos inapropiados con al menos seis actrices, que lo denunciaron en 2017, en el apogeo del movimiento “Me Too”. Una de ellas afirmó que Ratner había cometido actos indecentes delante de ella durante un rodaje. A través de sus abogados, el cineasta siempre negó los hechos.

La aparición de las nuevas fotos coincide con el estreno del documental “Melania” en salas de cine, donde está teniendo una recepción muy discreta, antes de que se oferte en el menú de Amazon Prime Video.

Amazon ha invertido 40 millones de dólares -según se ha filtrado, 28 han sido para la propia Melania- en la película, que muestra los supuestos entresijos de la primera dama en los días previos a la asunción de Donald Trump para su segundo mandato.

Caos detrás de la pantalla

La revista Rolling Stone -que califica el documental como “un fracaso en prácticamente todos los aspectos”- señala que el rodaje fue enormemente caótico y desorganizado, citando a miembros del equipo de Ratner.

Esas personas salvaron a Melania de las críticas, pero no así a Ratner, de quien dijeron que les había faltado el respeto repetidamente, tanto que una gran parte del equipo solicitó no ser incluido en los títulos de crédito para que sus nombres no aparezcan en el futuro ligados al de Ratner.

En la sinopsis se dice que el documental construye una narrativa que busca contextualizar el rol institucional de la primera dama de Estados Unidos, su participación en eventos formales y su vida dentro del engranaje político de ese país.

Agencias

Fracasa en salas mexicanas

Desde el pasado jueves, cuando se estrenó en cines mexicanos, el documental “Melania” únicamente ha registrado tres asistentes por sala al día.

La película, que sigue a la primera dama de Estados Unidos en los días previos a la toma de posesión de su marido Donald Trump, se estrenó en 82 pantallas nacionales, para contabilizar sólo 427 espectadores totales y una taquilla de apenas poco más de 38 mil pesos.

Las cifras fueron proporcionadas por la compañía Comscore, que registra taquillas oficiales, vía la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que aglutina a exhibidores, productores, distribuidores y prestadores de servicios, afincados en México.

Las poco más de 400 butacas ocupadas son equivalentes a tan sólo una sala grande de las cadenas exhibidoras como Cinépolis, o a dos, promedio.

CT