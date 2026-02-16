Semana con semana, Disney+ presenta nuevos estrenos de series y películas pertenecientes a sus diversas marcas. En su plataforma, los usuarios pueden disfrutar de un amplio catálogo que abarca contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu, así como deportes en vivo a través de ESPN.

Disney Plus ofrece tres tipos de suscripción : el plan Estándar con anuncios, con un precio de $149 pesos, el Estánder, que tiene un costo de $249 pesos mensuales o $2,089 pesos anuales, y el plan Premium, con un precio de $319 pesos mensuales o $2,679 pesos anuales.

Existen diferencias entre los tres planes en cuanto a la calidad del video y el audio, así como en el número de dispositivos que se pueden usar para transmitir contenido de manera simultánea. Esto permite que cada suscriptor elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades de uso.

A continuación, te presentamos los estrenos que llegarán a Disney+ de la semana del 16 al 22 de febrero:

Paradise - Temporada 2 (22 de febrero)

En una apacible comunidad donde residen varias de las figuras más influyentes del planeta, la calma se ve abruptamente quebrantada por un homicidio estremecedor que da paso a una pesquisa de máxima tensión. Xavier Collins, director del Servicio Secreto de la Casa Blanca, pasa de inmediato a ser objeto de sospecha tras el fallecimiento del mandatario, a quien halla sin vida junto a su lecho.

