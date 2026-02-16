Mhoni Vidente: Números mágicos de la suerte para cada signo del 17 al 22 de febrero

La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha revelado los números mágicos que acompañan a cada signo del zodiaco en este periodo del 17 al 22 de febrero, energías que pueden potenciar la suerte en juegos de azar, decisiones importantes y oportunidades inesperadas.

Cada cifra vibra con la carta del tarot que rige a cada signo y marca momentos clave de crecimiento, protección y abundancia.

Aries

Para Aries, los números mágicos son 07, 23 y 45. Estas cifras están relacionadas con comienzos firmes y decisiones valientes. Se activan especialmente cuando el signo toma la iniciativa sin dudar y apuesta por proyectos propios.

Tauro

Los números 04, 18 y 29 marcan estabilidad y crecimiento financiero para Tauro. Son cifras que favorecen inversiones, compras importantes y movimientos relacionados con patrimonio.

Géminis

Géminis vibra con los números 10, 27 y 33. Estas cifras potencian la comunicación, contratos y acuerdos laborales. También se asocian con viajes cortos y nuevas alianzas.

Cáncer

Para Cáncer, los números mágicos son 02, 14 y 31. Representan protección espiritual y armonía familiar. Se activan en temas de hogar, mudanzas o reconciliaciones.

Leo

Leo recibe la fuerza de los números 05, 21 y 44. Son cifras de liderazgo, reconocimiento y éxito profesional. Favorecen ascensos y proyectos creativos.

Virgo

Los números 08, 16 y 39 acompañan a Virgo. Están vinculados con crecimiento laboral, estudios y organización financiera. Se relacionan con disciplina y constancia.

Libra

Según Mhoni Vidente, Libra tendrá especial conexión con los números 12, 36 y 67. Estas cifras se asocian con golpes de suerte, crecimiento profesional y oportunidades económicas inesperadas. Pueden atraer premios o ingresos extra.

Escorpión

Para Escorpión, los números mágicos son 06, 15 y 50. Estas cifras impulsan estabilidad, pagos pendientes y oportunidades de negocio propio. También fortalecen decisiones importantes en el amor.

Sagitario

Sagitario vibra con los números 11, 19 y 68. Representan dinero rápido, contratos nuevos y expansión internacional. Son ideales para apuestas moderadas y proyectos comerciales.

Capricornio

Los números 13, 21 y 30 marcan abundancia y viajes para Capricornio. Estas cifras se relacionan con propuestas laborales y crecimiento patrimonial.

Acuario

Para Acuario, los números mágicos son 01, 09 y 52. Se asocian con liderazgo, trámites legales y apertura de negocios propios.

Piscis

Piscis recibe la energía de los números 01, 17 y 88. Son cifras de protección espiritual, premios grandes y estabilidad emocional. Pueden traer sorpresas económicas importantes

Con información de Mhoni Vidente

MF