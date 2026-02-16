Lunes, 16 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Netflix: Series y películas que eliminan del 16 al 22 de febrero

La plataforma, en constante renovación, busca ofrecer a sus usuarios nuevas opciones de contenido, por lo que esta lista de títulos forma parte de esa renovación

Por: Moisés Figueroa

Netflix está realizando una actualización en su catálogo y, dentro de este proceso, tiene previsto retirar varias películas entre el 16 al 22 de febrero de 2026. Pixabay

Netflix está realizando una actualización en su catálogo y, dentro de este proceso, tiene previsto retirar varias películas entre el 16 al 22 de febrero de 2026. Pixabay

Netflix está realizando una actualización en su catálogo y, dentro de este proceso, tiene previsto retirar varias películas entre el 16 al 22 de febrero de 2026.

La plataforma, en constante renovación, busca ofrecer a sus usuarios nuevas opciones de contenido, por lo que esta lista de títulos forma parte de esa renovación.

Los fanáticos del cine y las series deben aprovechar estos días para disfrutar de sus películas favoritas antes de que dejen de estar disponibles en la plataforma.

A continuación, te presentamos la lista de las películas que serán eliminadas de Netflix esta semana:

Lunes 16 de febrero 

  • El guerrero de Chinatown - Serie
  • ¿Qué pasó ayer? - Película
  • ¿Qué pasó ayer? Parte II - Película
  • ¿Qué pasó ayer? Parte III - Película
  • A la *&$%! con los zombis - Película
  • Battleship: Batalla naval - Película

Martes 17 de febrero 

  • Un amigo abominable - Película
  • Punto de quiebre - Película 

Miércoles 18 de febrero 

  • Taxi - Película

Jueves 19 de febrero 

  • Uncharted: Fuera del mapa - Película

Viernes 20 de febrero 

  • Summer quiere descansar - Serie
  • PAW Patrol: La película
  • Wave of Cinema: Surat dari Timur - Documental

Sábado 21 de febrero 

  • She-Ra y las princesas del poder - Serie
  • Tom y Jerry - Película
  • Venganza - Película

Domingo 22 de febrero 

  • The Big Family Cooking Showdown - Serie

MF 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones