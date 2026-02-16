Netflix: Series y películas que eliminan del 16 al 22 de febrero

Netflix está realizando una actualización en su catálogo y, dentro de este proceso, tiene previsto retirar varias películas entre el 16 al 22 de febrero de 2026.

La plataforma, en constante renovación, busca ofrecer a sus usuarios nuevas opciones de contenido, por lo que esta lista de títulos forma parte de esa renovación.

Los fanáticos del cine y las series deben aprovechar estos días para disfrutar de sus películas favoritas antes de que dejen de estar disponibles en la plataforma.

A continuación, te presentamos la lista de las películas que serán eliminadas de Netflix esta semana:

Lunes 16 de febrero

El guerrero de Chinatown - Serie

¿Qué pasó ayer? - Película

¿Qué pasó ayer? Parte II - Película

¿Qué pasó ayer? Parte III - Película

A la *&$%! con los zombis - Película

Battleship: Batalla naval - Película

Martes 17 de febrero

Un amigo abominable - Película

Punto de quiebre - Película

Miércoles 18 de febrero

Taxi - Película

Jueves 19 de febrero

Uncharted: Fuera del mapa - Película

Viernes 20 de febrero

Summer quiere descansar - Serie

PAW Patrol: La película

Wave of Cinema: Surat dari Timur - Documental

Sábado 21 de febrero

She-Ra y las princesas del poder - Serie

Tom y Jerry - Película

Venganza - Película

Domingo 22 de febrero

The Big Family Cooking Showdown - Serie

MF