A partir de este 10 de abril la serie Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta ya está disponible en Disney+, la cual revive la icónica sitcom Malcolm in the Middle .

Malcom in the Middle: La vida sigue siendo injusta. ESPECIAL/©DISNEY.

En Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario .

La miniserie reúne nuevamente a los actores protagónicos Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield y Emy Coligado. A ellos se suman los nuevos integrantes del elenco que son los actores Keeley Karsten, Vaughan Murrae, Kiana Madeira y Caleb Ellsworth-Clark.

Malcom in the Middle: La vida sigue siendo injusta. ESPECIAL/©DISNEY.

Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta de Disney Branded Television, es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios, y New Regency. Linwood Boomer, creador de la serie original, regresa como escritor y productor ejecutivo, junto a Cranston, Tracy Katsky, Gail Berman y Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann de New Regency. Ken Kwapis dirige los cuatro episodios y también se desempeña como productor ejecutivo.

Los 151 episodios de Malcolm in the Middle se encuentran disponibles en Disney+.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM