La serie de National Geographic Lo mejor del mundo con Antoni Porowski se estrena este lunes 8 de junio en Disney+ con todos sus episodios.

Lo mejor del mundo con Antoni Porowski. ESPECIAL/©DISNEY.

Desde sitios icónicos hasta joyas ocultas, Antoni Porowski explora algunos de los destinos más extraordinarios del mundo, inspirado en la famosa franquicia de Nat Geo, Best of the World.

Al sumergirse en el corazón de París, Ciudad de México, Londres y su natal Nueva York, Antoni busca experiencias auténticas e inolvidables que merezcan un lugar entre las mejores del mundo.

Lo mejor del mundo con Antoni Porowski. ESPECIAL/©DISNEY.

Este viaje inspirador, seleccionado por Antoni, muestra los mejores lugares para visitar, hospedarse, comer y explorar, y lleva a los espectadores más allá de las guías para descubrir la verdadera esencia de cada ciudad, su cultura y, sobre todo, su gente.

Lo mejor del mundo con Antoni Porowski. ESPECIAL/©DISNEY.

Lo mejor del mundo con Antoni Porowski es recomendado para mayores de 12 años.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM