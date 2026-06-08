La nueva entrega de la saga de terror y humor Scary Movie se posiciona este fin de semana como líder de taquilla con 105.5 millones de dólares de recaudación en todo el mundo en su primer fin de semana, el mejor estreno desde el lanzamiento de la primera película en el 2000.

La sexta entrega de la comedia de terror supera ampliamente a sus competidoras y confirma el atractivo de la franquicia, más de dos décadas después de su debut y con un presupuesto que ronda los 30 millones de dólares.

Anunciada el 2024, la secuela llega 13 años después de la última entrega, Scary Movie 5, y trae de vuelta a los personajes originales de la franquicia: Anna Faris como Cindy Campbell, Regina Hall como Brenda Meeks, Marlon Wayans como Shorty Meeks y Shawn Wayans como Ray Wilkins.

Esta franquicia busca satirizar las películas de horror más destacadas del momento, así como los diferentes aspectos sociales y políticos, recayendo en un humor negro y políticamente incorrecto.

Puedes ver el tráiler aquí:

Estas son las ganancias a nivel mundial de las películas en cartelera

Scary Movie 6

Según los datos de la web especializada Box Office Mojo, la cinta recaudó 55 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y otros 50.5 millones en el resto de mercados.

Masters of the Universe

En segunda posición entra Masters of the Universe , que ha recaudado 54 millones en todo el mundo con su estreno.

La cifra está muy por debajo de las expectativas que ha generado la película, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares solo de producción.

Backrooms

En tercera posición, se mantiene el inesperado éxito de terror Backrooms, que acumula en su segunda semana 212 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y continúa mostrando fortaleza entre el público.

La película ha conseguido que su director, Kane Parsons, se convierta en el director más joven en conseguir un número uno en taquilla con un proyecto que comenzó en YouTube.

Obssesion

En cuarta posición y con una historia parecida se encuentra Obssesion, que alcanza los 224 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno.

The Amazing Digital Circus: The Last Act

The Amazing Digital Circus: The Last Act cierra el top cinco con 19.4 millones de dólares de recaudación solo en Norteamérica.

Queda ya fuera de los primeros puestos Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Disney, que ocupa el sexto lugar con 10 millones de dólares en su tercer fin de semana, lo que representa una caída del 60 por ciento en taquilla.

El spin-off de la saga Star Wars ha recaudado solo 155.8 millones de dólares en Estados Unidos y 293 millones de dólares en todo el mundo.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL