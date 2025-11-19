Desde hoy, miércoles 19 de noviembre los suscriptores de Disney+ pueden disfrutar de la película La mano que mece la cuna, la nueva película de 20th Century Studios que ofrece una inquietante mirada moderna al clásico del cine.

La mano que mece la cuna. ESPECIAL/©DISNEY-20TH CENTURY STUDIOS.

El thriller psicológico dirigido por la directora mexicana Michelle Garza Cervera y protagonizado por Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe.

La trama se centra en Caitlin Morales, una madre de clase alta que vive en los suburbios y que lleva a su casa a una nueva niñera, Polly Murphy, solo para descubrir que no es quien dice ser.

El elenco se completa con la participación de Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome y Shannon Cochran.

La mano que mece la cuna está escrita por Micah Bloomberg, basada en un guion de Amanda Silver.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM