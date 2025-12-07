Disidente celebra 25 años entre nostalgia, invitados y una Concha Acústica al límite

La Concha Acústica del Parque Agua Azul vibró desde temprano. Aún no caía por completo la noche cuando los primeros grupos comenzaron a encender el ánimo de un público que llegaba dispuesto a ser parte de una celebración especial: los 25 años de Disidente, una de las bandas tapatías más queridas dentro del rock alternativo mexicano. Para cuando el cuarteto tomó el escenario, el recinto ya era un hervidero de voces, amigos, colegas y seguidores que se apretaban entre sí para no perder detalle.

El festejo había comenzado antes, con una alineación telonera que reflejó la historia y el presente de la escena local. Silent Noir y Ray Coyote representaron las nuevas camadas, mientras que No Tiene La Vaca y Thermo trajeron consigo el espíritu de aquellos principios de los dos mil, cuando crecieron a la par de Disidente. En un gesto que selló ese vínculo generacional, Álex Mendoza subió a cantar con No Tiene La Vaca y Thermo durante sus respectivos sets, un anticipo de la comunión que definiría toda la noche.

A las 21:00 horas, Álex (voz y guitarra), Pedro Mendoza (guitarra), Hugo Muñoz (bajo) y Gustavo Muñoz (batería) aparecieron entre luces multicolor que alternaban temperaturas cálidas y frías. Las cuatro pantallas gigantes instaladas detrás de ellos ampliaban cada gesto, cada detonación rítmica, dándole un aire monumental al arranque. Y entonces comenzaron los primeros acordes de “Ausente”, seguidos de “Monitor” y “Atary”, un viaje inmediato hacia 2004 y su disco …y si no tuviera disquera, con el que los fans más veteranos fueron invadidos por la nostalgia.

Álex (voz y guitarra), Pedro Mendoza (guitarra), Hugo Muñoz (bajo) y Gustavo Muñoz (batería) volvieron a hacer sonar los acordes del rock de inicios del siglo. EL INFORMADOR/H. Navarro

“Gracias, gracias a todos por estar esta noche. Ustedes son batalla”, dijo Alex en uno de los primeros respiros de un concierto que revisó su discografía completa: cinco álbumes de estudio y una colección generosa de sencillos que han acompañado a su público durante dos décadas y media.

La celebración fue también un encuentro de hermandad musical. Uno a uno, integrantes de las bandas teloneras volvieron al escenario para acompañar a Disidente en momentos puntuales: Pablo Barba, vocalista de Ray Coyote, se sumó para interpretar “Cheikspier”; Wicho, también de Ray Coyote, colaboró en “Polivynil”; Jacobito Panteras, de Garigoles, apareció para “Antorcha”; Iván, guitarrista de Thermo, se integró a “Soy Feliz”; y varios miembro de No Tiene La Vaca participaron en “Gasolina”. La Concha Acústica se convirtió así en un punto de encuentro intergeneracional donde las trayectorias se entrelazaron sobre el escenario.

No faltaron los temas infaltables en la memoria colectiva del grupo: “Diablo”, “Como Fue”, “Gris”, “Enemigo”, “Sobre mi tumba”, “Bulldozer” y “Decidir” retumbaron entre saltos y coros. Más adelante, el ritmo bajó para un pequeño set de piano y guitarras acústicas donde interpretaron “Antes de Dormir”, “Ayer” y “Hasta Siempre”, una pausa íntima en una noche frenética.

Casi tres horas después, y un cielo que por momentos dejaba caer algunas gotas de agua, el final llegó con “Escala de Violencia”, ese cierre tradicional que desata el slam entre los asistentes. Álex, ya sin camisa, alentó los círculos que comenzaron a formarse en distintos puntos del recinto. Y en medio del caos festivo, la banda sorprendió con un mashup de “Paranoid” de Black Sabbath, y un recordatorio de por qué el rock sigue siendo un territorio de celebración comunitaria. La banda se despidió entre ovaciones, sellando una noche que hizo honor a su historia.

