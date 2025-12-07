Si algo es bien cierto dentro del mundo del espectáculo y el entretenimiento en México, es que la cantante Ángela Aguilar de 22 años de edad y miembro de la “dinastía Aguilar” famosa familia de cantantes de regional mexicano, es que el amor u odio que le tiene el público a esta cantante es inapelable.

Tras varios años de diferentes polémicas debido a su vida personal, familiar, romántica y profesional, la más pequeña de la familia se ha con vertido en una especie de escaparate de opiniones, destacando una mayor viralidad a través de redes sociales.

Por lo que cualquier declaración o acción que involucre a Ángela Aguilar tendrá una respuesta inmediata por parte del público sea esta positiva, negativa o incluso que navegue en un área gris, tal es el caso de su última declaración respecto a su apoyo a migrantes como parte de su gira por Estados Unidos.

¿Ángela Aguilar apoyó a migrantes dando dinero de sus ganancias durante gira en Estados Unidos?

La cantante mexico-estadounidense se encuentra realizando gira en Estado Unidos titulándola como “Libre Corazón 2025”, por lo que alzó las miradas en redes sociales y público en general al declarar su reciente apoyo a migrantes en Estado Unidos, recordando su promesa de ayuda a este grupo vulnerable al inicio de su más reciente gira.

Cabe destacar que fue la misma Ángela Aguilar quien a través de una entrevista realizada por el medio estadounidense “Los Angeles Times”, la interprete comentó lo siguiente:

"Estamos ayudando a las comunidades que están teniendo ahorita problemas con todo el tema migratorio en los Estados Unidos. Estamos donando a esas causas que para mí son muy importantes”.

La polémica cantante comenzó gira en Estado Unidos a inicios del mes pasado y pretende terminar a mediados de diciembre. INSTAGRAM/@angela_aguilar_

Pese a esta declaración la cantante no compartió más información respecto al tema, dejando preguntas como a qué poblaciones especificas de migrantes esta apoyando y si su ayuda es a través de dinero, especie, ayuda legal, habitacional, etc.

Es importante recordar que la misma Ángela Aguilar hizo una promesa al inicio de su gira en Estados Unidos, expresando un compromiso de donar parte de sus ganancias para migrantes no obstante, la interprete jamás reveló qué cantidades se estarían manejando.

Sin embargo, a través de rede sociales se especula que sería un dólar por cada boleto vendido por lo que (y para sorpresa de nadie) desató una fuerte oleada de críticas en su contra, yendo desde opiniones que van expresado humor, hasta la indignación por parte de algunos usuarios, encontrando algunos cómo:

“Ajá y esos ocurre en su imaginación” ; “Ni así la vamos a perdonar” ; “Y cómo va a donar si en su conciertos regalaban boletos” ; “No le creo nada” ; entre otros más.

