Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en febrero

Consolidado como uno de los recintos más emblemáticos de Guadalajara, el Auditorio Telmex continúa posicionándose como un referente del entretenimiento en la ciudad. A lo largo de los años, su escenario ha sido testigo de presentaciones memorables protagonizadas por artistas nacionales e internacionales que han marcado a distintas generaciones.Aunque no es el recinto con mayor capacidad, el Auditorio Telmex destaca por su versatilidad y calidad técnica, elementos que le han permitido albergar espectáculos de primer nivel. Su diseño adaptable y su acústica hacen posible recibir propuestas musicales, comedia y shows en vivo que ofrecen experiencias completas al público tapatío.Con la llegada de febrero, el auditorio se prepara para un mes lleno de emociones, ideal para quienes buscan planes culturales y musicales en el marco del inicio del año. Durante estas semanas, el recinto recibirá conciertos y eventos pensados para crear momentos inolvidables, acompañados de grandes producciones, visuales impactantes y una atmósfera única.De esta manera, febrero se perfila como un mes imperdible en el Auditorio Telmex, donde los amantes de la música y el entretenimiento en vivo podrán disfrutar de una cartelera diversa y atractiva. A continuación, te compartimos los eventos programados para este mes.CAPIBARAS TOUR – Chuy Lizárraga & El CoyoteJORGE MEDINA & JOSI CUEN – La Máquina del Tiempo TourLA CARAVANA DEL AMORBIG TIME RUSHLA ADICTIVAKALI UCHISESTEMAN & DANIELA SPALLAAIR SUPPLY* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP