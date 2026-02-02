Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en febrero

Consolidado como uno de los recintos más emblemáticos de Guadalajara, el Auditorio Telmex continúa posicionándose como un referente del entretenimiento en la ciudad. A lo largo de los años, su escenario ha sido testigo de presentaciones memorables protagonizadas por artistas nacionales e internacionales que han marcado a distintas generaciones.

Te puede interesar: Bruce Springsteen cantó en protestas de Minnesota contra ICE y Trump

Aunque no es el recinto con mayor capacidad, el Auditorio Telmex destaca por su versatilidad y calidad técnica, elementos que le han permitido albergar espectáculos de primer nivel. Su diseño adaptable y su acústica hacen posible recibir propuestas musicales, comedia y shows en vivo que ofrecen experiencias completas al público tapatío.

Con la llegada de febrero, el auditorio se prepara para un mes lleno de emociones, ideal para quienes buscan planes culturales y musicales en el marco del inicio del año. Durante estas semanas, el recinto recibirá conciertos y eventos pensados para crear momentos inolvidables, acompañados de grandes producciones, visuales impactantes y una atmósfera única.

De esta manera, febrero se perfila como un mes imperdible en el Auditorio Telmex, donde los amantes de la música y el entretenimiento en vivo podrán disfrutar de una cartelera diversa y atractiva. A continuación, te compartimos los eventos programados para este mes.

Cartelera de diciembre en el Auditorio Telmex

CAPIBARAS TOUR – Chuy Lizárraga & El Coyote

Fecha: Viernes 6 y sábado 7 de febrero

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 a $4,200

JORGE MEDINA & JOSI CUEN – La Máquina del Tiempo Tour

Fecha: Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 a $4,200

LA CARAVANA DEL AMOR

Fecha: Domingo 15 de febrero

Horario: 17:00 horas

Precio: $800 a $3,500

BIG TIME RUSH

Fecha: Martes 17 de febrero

Horario: 21:00 horas

Precio: $780 a $2,780

LA ADICTIVA

Fecha: Sábado 21 de febrero

Horario: 21:00 horas

Precio: $350 a $2,800

KALI UCHIS

Fecha: Domingo 22 de febrero

Horario: 20:00 horas

También puedes leer: Revelan segundo tráiler de la película biográfica de Michael Jackson

ESTEMAN & DANIELA SPALLA

Fecha: Jueves 26 de febrero

Horario: 21:00 horas

Precio: $580 a $1,700

AIR SUPPLY

Fecha: Sábado 28 de febrero

Horario: 21:00 horas

Precio: $460 a $2,490

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP