Los aficionados al cine mexicano la película Deseo es una opción para ver en la pantalla grande.Ludwika Paleta da vida a Lucero, una exitosa abogada que, a simple vista, parece tenerlo todo, ya que ha construido una vida perfecta. Tiene un feliz matrimonio de 20 años, una familia hermosa y una gran carrera.Pero una atracción inesperada hacia Matías, el joven maestro de natación de su hija, la llevará a cruzar límites que podrían destruir su vida perfecta.A partir de ese encuentro, la trama construye una tensión constante donde cada mirada es una provocación y cada decisión acerca a sus personajes a un punto de no retorno. Porque cuando el deseo es latente en un espacio donde todo parecía bajo control, las consecuencias pueden ser devastadoras.Deseo apuesta por un erotismo que no se impone, sino que se construye desde la insinuación, los silencios y la tensión emocional, en una narrativa donde lo más importante no es lo que se muestra, sino lo que se percibe.Deseo es un thriller erótico de alto voltaje donde la pasión se respira, el deseo arde en lo que no se dice y donde nadie es inocente.De Teresa Simone.Con Ludwika Paleta, Óscar Casas, José María Yazpik, Pilar Pascual, Leo Ortizgris.México, 2026.XM