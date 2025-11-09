La icónica saga iniciada en los años ochenta hace una nueva entrega con la película Depredador: Tierras Salvajes, la cual es protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

Depredador: Tierras Salvajes. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Ambientada en un planeta remoto la trama narra la vida sobre un joven depredador marginado, desterrado por su padre, quien encuentra una aliada inesperada en Thia, un ser sintético, en su viaje en busca del adversario definitivo.

El largometraje combina acción, aventura y humor.

Depredador: Tierras Salvajes

(Predator: Badlans)

De Dan Trachtenberg.

Con Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Cameron Brown, Mike Homik, Rohinal Narayan.

Estados Unidos, 2025.

XM