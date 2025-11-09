Domingo, 09 de Noviembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Depredador: Tierras Salvajes”

Aquellos aficionados a la ciencia ficción la película Depredador: Tierras Salvajes es la opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Depredador: Tierras Salvajes" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

La icónica saga iniciada en los años ochenta hace una nueva entrega  con la película Depredador: Tierras Salvajes, la cual es protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

Depredador: Tierras Salvajes. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Ambientada en un planeta remoto la trama narra la vida sobre un joven depredador marginado, desterrado por su padre, quien encuentra una aliada inesperada en Thia, un ser sintético, en su viaje en busca del adversario definitivo.

Depredador: Tierras Salvajes. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

El largometraje combina acción, aventura y humor.

Depredador: Tierras Salvajes

(Predator: Badlans)

De Dan Trachtenberg.

Con Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Cameron Brown, Mike Homik, Rohinal Narayan.

Estados Unidos, 2025.

