Hollywood está de luto nuevamente luego de que este miércoles se diera a conocer que la exestrella infantil Daveigh Chase, conocida por su participación en algunas de las películas más recordadas de las últimas décadas, murió a los 35 años de edad.

Reconocida principalmente por su papel en la popular película de terror “El Aro”, donde interpretó a la aterradora Samara Morgan, antagonista principal de la saga cinematográfica, Daveigh mantenía una vida alejada de las cámaras y del mundo del espectáculo después de retirarse de la actuación y enfrentar algunos problemas legales.

Fue este miércoles cuando su pareja, Roy Hernández, confirmó la noticia de su fallecimiento, ocurrido el pasado 16 de junio.

¿Cuál fue el motivo de la muerte de Daveigh Chase?

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses como TMZ, la actriz perdió la vida luego de permanecer hospitalizada en Los Ángeles durante las últimas semanas.

Algunas fuentes señalan que la causa del fallecimiento estaría relacionada con complicaciones derivadas de meningitis, infecciones sanguíneas y sepsis.

¿Quién era Daveigh Chase?

Además de su participación en “El Aro”, película que la llevó a alcanzar reconocimiento mundial, Daveigh Chase formó parte de otros proyectos exitosos, entre ellos la cinta animada “Lilo y Stitch”.

Su trayectoria en el mundo del doblaje dejó una importante huella, ya que prestó su voz a personajes animados muy queridos, como Lilo de Disney y Chihiro en la versión en inglés de “El viaje de Chihiro”, película de Studio Ghibli que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en 2003.

Después de enfrentar algunos problemas legales, la actriz mantuvo un bajo perfil, no solo lejos de los reflectores de Hollywood, sino también en redes sociales, donde su actividad disminuyó considerablemente en los últimos años.

La última publicación de Daveigh Chase en Instagram corresponde al año 2017, cuando compartió una fotografía en blanco y negro junto a un globo de unicornio.

La imagen volvió a tomar relevancia tras conocerse la noticia de su muerte, ya que cientos de seguidores e internautas comenzaron a compartir mensajes de despedida y homenajes en memoria de la actriz.

Con información de SUN

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