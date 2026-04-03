Datos curiosos de la película que Pedro Pascal filma en CDMX

La presencia de Pedro Pascal en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México no ha pasado desapercibida. El actor protagoniza “De noche”, una producción rodeada de historia, cambios inesperados y decisiones que han llamado la atención en la industria.La película es un drama de época con una carga emocional y social importante. La historia sigue a dos hombres —interpretados por Pedro Pascal y Danny Ramirez— que mantienen una relación amorosa en los años 30, una época marcada por la intolerancia hacia la diversidad sexual.Ambientada inicialmente en Estados Unidos, la trama gira en torno a la persecución y los riesgos que enfrentan, lo que los obliga a huir hacia México en busca de libertad y seguridad. En ese viaje no solo escapan de un entorno hostil, sino que también enfrentan conflictos internos, miedo, deseo y la necesidad de sobrevivir en un mundo que los rechaza.Dirigida por Todd Haynes, la cinta se perfila como una historia íntima y profundamente humana, con el estilo característico del cineasta: narrativas sensibles, personajes complejos y una estética cuidada. Más que solo una historia de amor, “De noche” explora temas como la identidad, el exilio, la represión social y la búsqueda de un lugar donde ser uno mismo.Mientras tanto, en las calles de la ciudad, los transeúntes siguen encontrándose con una escena poco común: Hollywood en plena acción.Aquí te contamos algunos datos clave:Una película con historia polémica: Antes de Pascal, el proyecto estaba encabezado por Joaquin Phoenix, quien abandonó la producción de manera repentina días antes del rodaje… sin explicación oficial.De Guadalajara a CDMX: Originalmente, la filmación iniciaría en Guadalajara, pero tras la salida de Phoenix, la producción se reorganizó y ahora tiene como base la capital del país.El Centro Histórico como set: Actualmente, varias escenas se ruedan en el corazón de la ciudad, donde Pascal ha sido visto filmando secuencias cotidianas, como salir de un local o cruzar la calle. Un drama de época: La historia está ambientada en los años 30 y sigue a dos hombres que deben huir hacia México, lo que le da un tono íntimo y cargado de tensión social.Sonora como doble de Los Ángeles: El rodaje comenzó en Cananea, Sonora, elegida por sus paisajes que evocan el Los Ángeles de inicios del siglo XX.Talento mexicano en producción: La diseñadora Ivonne Fuentes, reconocida por películas como “Heroico”, fue clave para seleccionar locaciones en México.Recreación histórica detallada: El equipo ha apostado por una ambientación minuciosa para recrear los años 30, desde vestuario hasta arquitectura y utilería.YC