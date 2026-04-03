La ciudad se prepara para una experiencia que combina música, atmósfera y emoción en un formato poco convencional. Este 4 de abril, Guadalajara será el escenario de una velada que promete transportar al público a un universo de elegancia y sensibilidad inspirado en “Bridgerton”, la exitosa producción de Netflix que ha conquistado audiencias en todo el mundo.

El evento, titulado “Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton”, se llevará a cabo en Gran Casa Xalisco, un recinto que, por su arquitectura y calidez, se presta de forma ideal para este tipo de experiencias inmersivas. Ubicado cerca del Jardín Mexicaltzingo, el espacio se transformará gracias a la iluminación de miles de velas, creando un ambiente íntimo que remite a los salones de la alta sociedad retratados en la serie.

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A diferencia de un concierto tradicional, esta propuesta apuesta por la cercanía y la reinterpretación musical. Un cuarteto de cuerdas será el encargado de dar vida a los temas más representativos del soundtrack de la serie, pero con un giro: piezas de pop contemporáneo adaptadas al lenguaje de la música clásica. El resultado es una fusión que conecta generaciones y sensibilidades distintas, manteniendo la esencia romántica que caracteriza a la historia original.

La duración del concierto, de entre 60 y 65 minutos, está pensada para ofrecer una experiencia completa sin perder la atención del espectador. Cada interpretación se convierte en un momento contemplativo, donde la acústica del recinto juega un papel clave para envolver al público en una atmósfera casi cinematográfica.

¿Cómo asistir a la velada estilo “Bridgerton”?

Uno de los aspectos más atractivos es la flexibilidad para los asistentes. Aunque la temática remite a la elegancia de época, no existe un código de vestimenta obligatorio. Algunos optarán por looks formales o inspirados en el estilo de la serie, mientras que otros preferirán la comodidad. La premisa es clara: disfrutar la música en un entorno distinto.

Además, el evento contará con diferentes horarios a lo largo del día, lo que permite elegir entre una función con luz natural tenue o una completamente nocturna, donde el efecto de las velas se intensifica. Se recomienda a los interesados verificar los horarios disponibles al momento de adquirir sus entradas.

¿Dónde comprar boletos para “Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton”?

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Fever, plataforma que ha popularizado este tipo de conciertos en distintas ciudades del mundo. Debido a la alta demanda que suelen tener estas experiencias, los organizadores sugieren comprarlos con anticipación para asegurar un lugar.

Más allá del espectáculo, “Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton” se presenta como una alternativa cultural que mezcla lo visual y lo sonoro en un formato accesible y atractivo. En una ciudad con una oferta artística en constante crecimiento, propuestas como esta confirman que el público busca nuevas formas de conectar con la música: más íntimas, más sensoriales y, sobre todo, memorables.

Agéndalo

Concierto: “Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton”.

“Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton”. Lugar: Gran Casa Xalisco, en C. Nicolás Régules 61, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.

Gran Casa Xalisco, en C. Nicolás Régules 61, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco. Día: 4 de abril de 2026.

4 de abril de 2026. Horarios: 19:00 y 21:00 horas.

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MB

