Cumbres borrascosas: el clásico romántico vuelve a la pantalla grande

El clásico gótico “Cumbres borrascosas” vuelve a la pantalla grande con una nueva (y provocadora) lectura cinematográfica, ahora bajo la mirada de Emerald Fennell, cineasta ganadora del Óscar y el BAFTA por “Promising Young Woman” y responsable del fenómeno “Saltburn”.

La cinta retoma la intensidad de la historia de Catherine Earnshaw y Heathcliff —amor, obsesión y heridas abiertas en los páramos de Yorkshire—, pero con el sello de Fennell: una propuesta más visceral que “de museo”. La propia directora ha descrito su acercamiento como una versión “primal” y cargada de deseo, y confirmó que su película se enfoca en la primera mitad de la novela, sin continuar después de la muerte de Cathy.

Cumbres borrascosas. CORTESÍA/ Warner Bros. Pictures

Como era de esperarse, el casting encendió conversación desde el anuncio. Por un lado, se ha señalado que la elección de Margot Robbie no coincide del todo con la edad y ciertos rasgos físicos atribuidos al personaje en el texto (Catherine es presentada como una joven, con “beautiful brown hair”, entre otras descripciones), lo que para algunos lectores choca con la imagen pública de la actriz. Por otro, también hubo críticas por el perfil de Heathcliff —a menudo leído como un personaje de “otredad” marcada y descrito con rasgos oscuros—, debate que Fennell ha defendido públicamente.

Más allá de la polémica, la apuesta es clara: reunir a dos de los rostros más comentados (y “cotizados”) del momento en una historia de romance tempestuoso que promete estética gótica, pasión y drama. La película tuvo premiere mundial el 28 de enero de 2026 en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles.

¿La fecha clave? Llega a cines el 13 de febrero de 2026 (con estreno internacional a partir del 11 de febrero) y también tendrá funciones en IMAX, ideal para dejarse envolver por los paisajes y la intensidad emocional.

MR