Cinépolis anuncia boletos a 35 pesos; conoce las fechas

¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para llevarte las mejores historias a la pantalla grande a un precio accesible para que disfrutes de días llenos de emoción con tu familia y amigos.

Del 2 al 4 de marzo de este 2026 la cadena de cines color azul informó que sus entradas tendrán un precio de 35 pesos como parte de su Fiesta Cinépolis para las salas tradicionales, Macro XE, Cinépolis Pluus y Cinépolis Junior (solo butaca).

Mientras que para las salas VIP, IMAX y 4DX el precio de las entradas tendrá un costo de 80 pesos durante los días mencionados del siguiente mes.

Cinépolis aclara la promoción de los boletos no tiene un horario específico, por ello es válida durante todo el día del 2 al 4 de marzo y los boletos pueden comprarse tanto en taquilla, aplicación, o sitio web, sin embargo, toma en cuenta que si decides adquirir tus entradas a través de alguna de las dos últimas formas, es decir por compras digitales, se te realizarán cargos por servicio.

La promoción tiene cobertura a nivel nacional por lo que no dudes acudir a tu Cinépolis más cercano y ver los mejores estrenos del cine, desde películas de terror, amor y animación para ver con quienes más quieres.

Te recomendamos ir haciendo espacio en tu agenda, pues el mes de marzo de este 2026 está por comenzar y no te puedes perder los nuevos estrenos del séptimo arte en la pantalla grande de Cinépolis.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA