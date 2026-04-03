Blake Lively contraataca tras revés en la corte

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un giro clave esta semana: un juez federal desestimó 10 de los 13 cargos presentados por la actriz, en un fallo que redefine por completo el rumbo del caso.

La decisión fue emitida el pasado 2 de abril de 2026 por el juez Lewis Liman, quien determinó que varias de las acusaciones —incluyendo acoso sexual, difamación y conspiración— no podían sostenerse legalmente, en gran parte debido a que Lively fue considerada contratista independiente y no empleada, lo que limita la aplicación de ciertas leyes laborales.

Entre los señalamientos que quedaron fuera del caso están: acoso sexual, difamación, conspiración y otros cargos relacionados con conducta indebida en el set. Cabe señalar que estos fueron descartados por cuestiones legales, más que por una evaluación de fondo sobre los hechos.

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Por otra parte, los cargos que aún siguen en pie son: incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

Estos señalamientos están vinculados a la acusación de que, tras denunciar condiciones laborales inapropiadas, Lively habría sido objeto de una campaña para dañar su reputación. El juicio está programado para el 18 de mayo de 2026 en Nueva York, donde ambas partes podrían testificar.

La respuesta de Lively

Horas después del fallo, Lively publicó un mensaje en redes sociales que marca un cambio de tono: menos legal, más íntimo y político. En el texto, la actriz reconoce el golpe, pero también celebra que podrá llevar su historia ante un jurado: “Estoy agradecida de que el corazón de mi caso pueda ser presentado”.

Ahí insiste en que la demanda nunca fue su objetivo, sino una consecuencia: “Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero la presenté por la represalia constante que enfrenté”.

INSTAGRAM/@blackelively

Su declaración conecta directamente con el único eje que sobrevivió al fallo judicial: la represalia. Cabe destacar que, más allá del proceso legal, Lively amplía el foco hacia un tema más amplio: la violencia en línea. “El dolor físico de la violencia digital es muy real. Es abuso”, indicó en el comunicado.

Asimismo, en su mensaje, acusa que el caso ha sido reducido a un “drama de celebridades”, algo que —según ella — forma parte de una estrategia para desviar la atención. También advierte sobre la manipulación digital y su impacto social, citando datos sobre abuso en línea contra mujeres y alertando sobre la vulnerabilidad de jóvenes en redes.

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Sin duda, lo que comenzó como una denuncia por conductas en el set de “It Ends With Us” se ha transformado en una confrontación mucho más amplia: legal, mediática y simbólica.

Y, mientras el equipo de Baldoni ha celebrado el fallo como una victoria, la defensa de Lively insiste en que la decisión se basa en tecnicismos legales y no en la veracidad de los hechos.

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De hecho, el propio comunicado legal previo de su abogado sostiene que la corte sí encontró evidencia suficiente para que el núcleo del caso —la represalia— llegue a juicio.

¿Qué sigue en esta historia?

Con el caso reducido pero aún vigente, el juicio del 18 de mayo será decisivo. Ahí se enfrentarán dos narrativas opuestas: una que sostiene que todo fue malinterpretado dentro de un contexto creativo y otra que denuncia un patrón de represalias tras alzar la voz. Por ahora, Lively lo deja claro: no piensa retroceder.

“Nunca dejaré de hacer mi parte para exponer a quienes buscan dañar, silenciar y avergonzar a las víctimas”, finalizó.

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