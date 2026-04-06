Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero del 06 al 12 de abril

La semana del 6 al 12 de abril llega con movimientos energéticos importantes que, de acuerdo con Mhoni Vidente, favorecerán a ciertos signos del zodiaco en temas sentimentales y económicos. Este periodo se caracteriza por oportunidades, encuentros inesperados y avances que podrían marcar un antes y un después en la vida de algunos.

A continuación, te presentamos los signos que destacan por su buena racha en el amor y el dinero:

Aries

Aries inicia la semana con una energía fuerte que impulsa cambios positivos. En el amor, podría surgir una conexión importante o fortalecerse una relación existente. En lo económico, se visualizan oportunidades laborales y posibles ingresos extra.

Tauro

Tauro será uno de los signos más favorecidos en temas financieros. Es una semana ideal para organizar gastos, invertir o recibir pagos pendientes. En el amor, se vive una etapa de mayor tranquilidad y compromiso.

Leo

Leo destaca por su carisma y capacidad de atraer tanto oportunidades como personas. En el amor, hay posibilidades de romance o reconciliación. En el dinero, se abren puertas importantes, especialmente en proyectos personales.

Libra

Libra experimentará armonía en sus relaciones, lo que favorecerá su vida sentimental. En el aspecto económico, se presentan mejoras y decisiones acertadas que impulsarán su estabilidad.

Sagitario

Sagitario tendrá una semana llena de movimiento y crecimiento. En el amor, pueden surgir nuevas oportunidades o momentos especiales en pareja. En el dinero, la suerte estará de su lado, especialmente en negocios o proyectos.

Capricornio

Capricornio verá resultados concretos en el ámbito laboral y financiero. Es un buen momento para consolidar proyectos. En el amor, la estabilidad será clave, con posibilidades de fortalecer vínculos importantes.

Los signos favorecidos deberán aprovechar las oportunidades, actuar con determinación y confiar en su intuición.

Con información de Mhoni Vidente

BB