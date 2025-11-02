Domingo, 02 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “No me sigas”

Si te gusta apoyar al cine mexicano contemporáneo la película No me sigas es la opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"No me sigas" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN-BLUMHOUSE.

Los amantes del cine de terror tienen en la cartelera de cine No me sigas del sello Blumhouse, que ha producido piezas imperdibles del cine de género contemporáneo.

No me sigas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN-BLUMHOUSE.

Obsesionada con volverse viral con sus videos de fantasmas y eventos paranormales, Carla se muda a un famoso edificio embrujado.

Ahí comenzará a fingir apariciones fantasmales para ganar más seguidores, sin saber que en su departamento habita un verdadero ente maligno que la atormentará hasta que nadie, ni siquiera ella, pueda distinguir qué es real y qué no lo es.

No me sigas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN-BLUMHOUSE.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Good Boy: Confía en su instinto”

El estreno de No me sigas sorprendió tras la revelación del primer tráiler, pues esta producción de Blumhouse se filmó en secreto en la Ciudad de México.

No me sigas

De Ximena García Lecuona y Eduardo Lecuona.

Con Karla Coronado, Yankel Stevan, Julia Maqueo, César Serrano Prado “Parker”.

México, 2025.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones