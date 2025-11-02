Los amantes del cine de terror tienen en la cartelera de cine No me sigas del sello Blumhouse, que ha producido piezas imperdibles del cine de género contemporáneo.

No me sigas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN-BLUMHOUSE.

Obsesionada con volverse viral con sus videos de fantasmas y eventos paranormales, Carla se muda a un famoso edificio embrujado.

Ahí comenzará a fingir apariciones fantasmales para ganar más seguidores, sin saber que en su departamento habita un verdadero ente maligno que la atormentará hasta que nadie, ni siquiera ella, pueda distinguir qué es real y qué no lo es.

El estreno de No me sigas sorprendió tras la revelación del primer tráiler, pues esta producción de Blumhouse se filmó en secreto en la Ciudad de México.

No me sigas

De Ximena García Lecuona y Eduardo Lecuona.

Con Karla Coronado, Yankel Stevan, Julia Maqueo, César Serrano Prado “Parker”.

México, 2025.

XM