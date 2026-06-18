Con el escenario de una nueva controversia entre madres buscadoras y gobierno federal, que tuvo su explosión la semana pasada cuando se les detuvo el paso en su camino a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol para manifestar su situación, se estrenó de manera gratuita un cortometraje protagonizado por Adriana Barraza, el cual ya puede verse en YouTube.

En “El tesoro” Barraza da vida a una mujer que recibe señales para encontrar algo valioso para las familias y redimir a su propio hijo.

La actriz, aunque vive en Estados Unidos, siguió de cerca los acontecimientos de hace unos días. Y cree necesario salgan este tipo de historias para visibilizar el problema que contabiliza alrededor de 100 mil casos de desaparecidos en México.

“Justamente para poder visibilizar un problema tan complejo, tan difícil, tan doloroso para nuestro país, es que se tiene que seguir hablando de él y obviamente pedimos que pueda haber un acompañamiento, una ayuda, un tratar de desenredar tan difícil tema por parte de las autoridades”, dice.

La actriz comenta que vio videos, escuchó reseñas y leyó todo lo que fue la congregación que hicieron las madres mexicanas para tratar de ser escuchadas por las autoridades.

“De corazón pido, como ciudadana mexicana, que se les ayude, se les vea y escuche, que se les dé un espacio, hay tanto dolor y creo que ninguno de nosotros en ningún país, ningún ser humano, podría estar realmente bien con todo este dolor que también nos toca llevar a cuestas”.

Contacto con la realidad

“El tesoro” tuvo su origen en una experiencia del propio director, David Rodríguez Estrada, quien de adolescente vivió el secuestro de su tío, quien jamás regresó.

“En 2004, mi tío José Estrada fue secuestrado en Durango, de donde soy. Ver en la desesperación que pasó mi familia por encontrarlo hizo que se quedara muy marcado en mí.

“Había hasta un VHS que entregaron los secuestradores en el que mi tío se veía muy mal, golpeado, amarrado y pidiendo que por favor se entregara el rescate. Se pagó, pero nunca volvió, ni él ni las otras dos personas con las que iba”.

En México, de acuerdo con diversos grupos de buscadores, hay más de 130 mil desaparecidos. El gobierno mexicano, en marzo pasado, apuntó que la cifra era de poco más de 89 mil, de los cuales solo 43 mil tenían el registro completo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que había grupos que deseaban mostrar una mala imagen de México en el extranjero; y que todas las madres buscadoras tenían su solidaridad y apoyo.

“¿Quién lo puede negar? ¿Cómo pueden negar el dolor de una madre que busca a un hijo? Creo que la gente no es tonta, pero sí hay mucha que se deja llevar por lo que les dicen los políticos”, reflexiona.

“El tesoro” se filmó en Tlajomulco de Zúñiga, municipio tapatío en el que desde 2024 se han encontrado fosas clandestinas, una de ellas con más de 200 cuerpos. En la historia, el personaje de Barraza recibe una señal y va en busca de algo valioso. Roberto Sosa y Mónica Huarte completan el elenco.

CT